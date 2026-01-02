Kolombiya’yı bir adım geçtik

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024 verileri, sağlık sistemindeki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Hekime başvuru sayısı 2024’te 1 milyar 47 milyona yükselirken ameliyat sayısı 6 milyonu aştı. Buna karşın hekim ve sağlık çalışanı sayısındaki artış, sağlık hizmetlerine yönelik talebin gerisinde kaldı. Türkiye, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında AB ve OECD ülkelerinin çok altında yer alırken, sıralamada Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

SONDAN İKİNCİ SIRADAYIZ

İstatistik Yıllığı’na göre ülkedeki toplam hekim sayısı 221 bin seviyesinde kaldı. Verilere göre, Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 258 ile son sıralarda yer aldı. Türkiye'nin hemen altında olan Kolombiya’da ise 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 254 oldu. Bu oran AB ülkelerinde 429, OECD ülkelerinde ise 389 olarak kayıtlara geçti.

Listenin başında yer alan Yunanistan'da 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 661 iken bunu 581 ile Portekiz, 551 ile Avusturya izledi.

Uzman hekimlerin yıllara ve sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise özel sektördeki artış öne çıktı. 2002 yılında uzman hekimlerin yüzde 28,1’i özel hastanelerde çalışırken bu oran 2024’te yüzde 30,7’ye yükseldi.

6 MİLYONU AŞKIN AMELİYAT

Tüm branşlarda hekime yapılan müracat sayısı 2023’te 973 milyon 518 bin iken 2024’te 1 milyar 47 milyona çıktı. Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvuran hasta sayısı 424 milyondan 466 milyona yükseldi. Üniversite hastanelerinde başvurular 45 milyondan 48 milyona çıkarken, özel hastanelerde başvuru sayısı 67 milyondan 66 milyona geriledi. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde hekime başvuru sayısı 600 milyona yaklaşırken, aile sağlığı merkezlerine başvuru sayısı 453 milyonu aştı. Kişi başına hekime başvuru sayısı ise 2023’te 11,4 iken 2024’te 12,2’ye yükseldi. Çok riskli- orta ve küçük riskli olarak sınıflandırılan A-B-C sınıfı ameliyatların toplam sayısı 6 milyon 269 bine ulaştı. Bu ameliyatların ise 3 milyon 672 bini Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 1 milyon 157 bini üniversite hastanelerinde, 1 milyon 438 bini ise özel hastanelerde yapıldı. Özel hastanelerin ameliyat yükündeki payının giderek artması dikkat çekti.

***

Hastane sayıları

2023-2024

Sağlık Bakanlığı: 933 → 941

Üniversite: 68 → 69

Özel: 565 → 552

Toplam: 1.566 → 1.562

***

Yatak sayısı

2023-2024

Sağlık Bakanlığı: 167.649 → 169.834

Üniversite: 43.878 → 44.131

Özel: 55.067 → 54.397

Toplam: 266.595 → 268.359

***

43 YIL SONRA STANDARDA ERİŞEBİLİRİZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya da şunları söyledi: “Muayene katılım paylarının artırıldığı gün, Bakanlık, Kolombiya’yı geçtiğimizi ilan etti. Oysa 2025’te her gün ortalama 6 uzman hekim kamudan istifa etti. Son 13 yılda bir stadyum dolusu uzman hekim sistemden çıktı. Bu artış hızıyla Türkiye’nin AB ortalamasına ulaşması 43 yıl sürecek. Uzman hekim sayısında ancak 43 yıl sonra AB standartlarına ulaşabileceğiz."

***

SORUN SAYI DEĞİL SİSTEM

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, verileri BirGün'e değerlendirdi. Pala, yıllıkta yer alan yaklaşık 6 milyon ameliyat bilgisinin A-B ve C denen riskli ameliyat gruplarını oluşturduğunu, D ve E grubu denen küçük cerrahi girişimlerin bu istatistiklere dahil edilmediğini anımsattı. Pala, “D ve E tipi ameliyatlar da açıklansa, toplam ameliyat sayısı 9–10 milyon daha fazla olur” dedi. "Bir ülkede nüfus başına düşen hekim, hemşire, sağlık personeli sayısını o ülkedeki sağlık sistemine göre değerlendirmek gerekir. Eğer iyi işleyen bir birinci basamak sağlık hizmeti ve sevk zinciri olsaydı, hekim sayısının nüfusa oranı bu kadar büyük bir probleme dönüşmezdi" diyen Pala, Türkiye’de kişi başına hekime başvuru sayısının 12’nin üzerine çıktığını anımsattı. Pala, “İsveç’te insanlar yılda üç defadan az doktora gidiyor ama bizden daha uzun yaşıyorlar. Türkiye’de 12'nin üzerinde. Bu sağlıklı bir sistemin göstergesi değil” dedi. Sağlığın giderek daha fazla ticarileştirildiğini vurgulayan Pala, özetle şunları söyledi: "Sağlık sistemi ticarileştirilmiş ve doktora daha fazla başvuru üzerine kurgulanmış. Sağlık sisteminin bu ticarileşme mantığını odağa koymadan ne hekim ne hemşire sayısını ne de diğer ülkelerle kıyaslamasını yapmamak gerek.’’