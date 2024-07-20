Kolon kesildi, 51 kişi öldü: Mahkeme ‘suçsuz’ buldu

Furkan Apartmanı davasında skandala imza atıldı. Kolon kesen mağazanın sahibi ve kardeşi ile bir sanığa ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat verildi. Firari iki sanığın ise dosyası ayrıldı. Yakınlarını kaybeden aileler beraat kararına isyan ederek İstinaf’a başvuracaklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin açılan soruşturmalar kapsamında davalar görülmeye devam ediyor.

Antep’te 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasının 7’nci duruşmasında skandal bir karara imza atıldı. Binanın kolonlarını kestiği belirtilen sanık Faik Öğüt, kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay beraat etti. Cezasında indirim uygulanan fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyaları ayrıldı. Aileler, verilen karara adliye önünde tepki gösterdi. Aileler dosyayı İstinaf’a taşıyacaklarını söyledi.

Antep’in Nizip ilçesinde depremin ardından saniyeler içinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasının 7’nci duruşması dün Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada apartmanda yakınlarını kaybedenlerin aileler ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, diğer sanıklar Faik Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için beraat talep etti.

CEZAYA ‘İNDİRİM’

Savcının mütalaasının ardından yakınlarını kaybedenlerin ailelerine söz verildi. Müştekiler, "Sanıkların olası kast suçundan yargılanması gerekiyor, kamu görevlileri de yargılansın" dedi. Duruşmada enkazda ailesini kaybeden, Elif Buse Kaplan, "Deprem ülkesinde kolon kesmek, asma kata daire yapmak ölüme sebebiyet vermek değilse nedir? Bu açık bir kasttır" dedi. Müşteki avukatları da savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

Sanıkların olası kast suçundan yargılanmasını talep etti. Savcı "kamu görevlileri" hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Ailelerin kamu görevlilerin yargılanmasıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri üzerine, Cumhuriyet Savcısı, Furkan Apartmanı’na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini, kamu görevlilerinin karara itiraz ettiğini açıkladı. Sanık Eyüp Öğüt önceki duruşmada yaptığı beyanlarını tekrarladı. Öğüt, "Kesinlikle kolon kesmedim, tadilat yapmadım" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme; sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay’a beraat verildi. Cezasında indirim uygulanan Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyası ise ayrıldı.

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PARAYLA SATIN ALDILAR

Kararın ardından Furkan Apartmanı’nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepki gösterdi. Acılı aileler "Kahrolsun katiller. Adaleti parayla satın aldılar" sözleriyle isyan etti. BirGün’e konuşan CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi: “Bilirkişi raporlarında da görülüyor ki kolon kesme var. Ama bir türlü

kolon kesmenin sorumlusu bulunamadı, faili meçhul kaldı. Bula bula binanın ilk yapımında imzası olan mühendise 16 yıl ceza verildi. Mühendis projeyi çizmiş, binayı yapmış, teslim etmiş. Sonradan kolon kesilmiş. Mobilya mağazası açmak için kesilmiş. İktidar yandaşlarını koruyor, yandaşlarını korumak için iktidar yargıya baskı yapıyor. Dosyanın avukatları bunu istinafa taşıyacaklar.” Furkan Apartmanı’nda oğlu Emre Şahin’i kaybeden Seçkin Şahin, “Kolon kesen herkes bundan sonra serbest bırakılacaktır. Bu karardan bunu anlıyoruz. Kararı kabul etmiyorum. Davayı üst mahkemeye taşıyacağım” dedi.

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2 SANIK AYLARDIR FİRARİ

Nizip’te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı’nda 51 kişi hayatını kaybetmişti. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede sanıklar; binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan ile binada sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. Bina müteahhitlerinden Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever ise firari. Sever kardeşlerle ilgili davanın 4’üncü duruşmasında, haklarında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Görülen 5’inci duruşmada tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Eyüp Öğüt, Faik Öğüt ve Nejdet Alpay’ın tahliyesine karar vermişti. Aynı celsede mahkemenin tutukluluğuna devam kararı verdiği binanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan ise avukatının itirazı üzerine serbest bırakılmıştı. Firari sanıklar Sever kardeşlerin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunmuş, bu talep duruşma salonunda tepki toplamıştı. 31 Mayıs’ta görülen 6. duruşmada savcılık, sanıklardan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan üst sınırdan ceza, Nejdet Alpay için ise beraat talep etmişti. Öte yandan Sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan’ın avukatı Yaşar Sağlam, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.