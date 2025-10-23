Koltuğa yapışan Biya ölene kadar yönetecek

Kamerun’da 12 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerinden sekiz gün sonra Ulusal Oy Sayım Komisyonu geçici sonuçları açıkladı. 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya’nın oyların yüzde 53’ünden fazlasını aldığı, muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary’nin ise yüzde 35’te kaldığı belirtildi. Tchiroma sonuçları tanımadı.

Biya’nın tartışmalı bir şekilde kazandığı ilan edilen seçim sonuçlarına karşı ülke genelinde protestolar düzenlendi. Hükûmet, en az 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Artan gerilim üzerine Kamerun Katolik Piskoposlar Birliği bir açıklama yayımlayarak barış çağrısında bulundu.

Kilise, aynı zamanda kesin sonuçları ilan edecek olan Anayasa Konseyi’ne "Gerçek sizi özgür kılacaktır" diyerek seslendi. Anayasa Konseyi’nin seçim sonucunu en geç 26 Ekim’e kadar açıklaması bekleniyor. Sonuçlar onaylanırsa, Paul Biya sekizinci dönemine başlamış olacak. Muhalefet seçim sürecinde çok sayıda usulsüzlük yaşandığını ve seçmen listelerinin güncellenmediğini öne sürüyor.