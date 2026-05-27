Koltuk değişti düzen aynı: 8 ayda 15 yurt dışı gezisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş dönemi, lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları ile yurtdışı seyahatlerinin gölgesinde, 18 Eylül 2025 tarihinde kapandı. Eylül 2017’de göreve başlayan ve görev süresi boyunca ayak basmadık kıta bırakmayan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde 45 farklı ülkeye 150 ziyaret düzenledi.

18 Eylül 2025 tarihinde göreve başlayan, “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam” ve “Öze dönülmesi gerekir” dediği öne sürülen Safi Arpaguş da geleneği bozmadı. Arpaguş’un başkanlığının henüz sekiz ayında gerçekleştirdiği yurt dışı seyahati sayısı 15’i buldu.

GÖRÜNÜR OLMAMA SÖZÜ

Eylül 2025'te Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan Safi Arpaguş'un, kurumun kamuoyunda tartışılır hale gelmesi nedeniyle yakın çevresine, "Her yere gitmeye, fazla görünür olmaya gerek yok, öze dönülmesi gerekir" dediği iddia edildi. Arpaguş, yakın çevresine söylediği, "Fazla görünür olmama" sözünü yurt içinde tutarken yurt dışı seyahatlerinde tutamadı. Arpaguş’un sekiz aylık görev süresinin yarısından fazlasını İstanbul'da ve yurt dışında geçirdiği öğrenildi.

GEZGİN ARPAGUŞ

Göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren ve ardından Bulgaristan'a giden Arpaguş, Almanya, Belçika ve Fransa'dan oluşan Avrupa turnesini de tamamladı.

Arpaguş, Fransa’nın ardından Azerbaycan'a giden, ardından ise tekrar Suudi Arabistan'a adım attı. Kosova'yı da ziyaret eden Arpaguş burada da durmayarak Makedonya’ya geçti. Makedonya’dan Batı Trakya-İskeçe'ye gittiği öğrenilen Başkan Arpaguş, buradan bir kez daha Bulgaristan'a ve Makedonya'ya doğru seyahat etti.

Arpaguş, Makedonya’nın ardından ikinci kez Fransa'ya uğrayarak buradan Özbekistan’a ayak bastı. Özbekistan dönüşü Ankara'ya uğramayan Arpaguş, 18 Mayıs’ta hac için Suudi Arabistan'a giderek sekiz aylık görev süresindeki yurt dışı seyahati sayısını 15'e ulaştırdı. Başkanlık kaynakları, Arpaguş’un haziran ayının ilk haftasında Türkiye'ye döneceğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI GİBİ

Arpaguş’un yurt dışı seyahat rotası, sırasıyla şöyle gerçekleşti:

Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Batı Trakya-İskeçe, Bulgaristan, Makedonya, Fransa, Özbekistan, Suudi Arabistan.

KALABALIK EKİPLE SEYAHAT

Arpaguş’a şu ana kadar çıktığı 15 yurt dışı seyahatinde başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, özel kalem müdürü, protokol ve basın ekibi ile korumalardan oluşan kalabalık heyetler eşlik etti.