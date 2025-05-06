Koltuk gitti, ışıltı söndü: Nebati, bakan olduğu dönemde açtığı 13 şubenin 11’ini kapattı

"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözleriyle akıllara kazanan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi de kriz vurdu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre bakanlığı döneminde 13 yeni şube açan Nebati, 2023’ten bu yana 11 mağazasını kapattı.

‘Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’, ‘Neoklasik ekonomi modelinden epistomolojik bir kopuş’, ‘Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz’ gibi sözleriyle sık sık gündeme gelen Nebati’nin aile şirketi B&G Store’un, Laleli, Beyoğlu ve Eyüp şubeleri de kapandı.

Böylelikle ekonomik daralma nedeniyle 2023’ten bu yana kapanan mağazalarının sayısı 11’e yükseldi.

2 Aralık 2021'de Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna gelen Nebati, 4 Haziran 2023'te koltuğunu Mehmet Şimşek'e bırakmıştı.

BİRBİRİ ARDINA ŞUBE KAPATTI

Nebati’nin aile şirketi B&G Store Mağazacılık, Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında 13 yeni şube açmıştı.

Şirket 2023 yılından bu yana sadece 2 şube açtı ve 2025 yılında ise yeni şube açılmadı.

B&G Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ise 11 şubesinin kapısına kilit vurdu.

Küçülmeye giderek, 2023 ve 2024 yıllarında 4’er şubesini kapattı.

Bu yılın ilk 4 ayında ise İstanbul’da önce Eyüp şubesini sonra İstiklal Caddesi şubesini ve 30 Nisan 2025’te de Laleli şubesini kapattı.

Böylelikle Nebati’nin şirketinin kapanan mağaza sayısı 11 oldu.

Nebati’nin son dönemde kapanan mağazaları şöyle:

3 Eylül 2024’te İstanbul Havalimanı Terminal Şubesi, 3 Ekim 2024 Ataköy şubesi, 4 Ekim 2024 Meydan AVM şubesi, 11 Aralık 2024 İstanbul Havalimanı İç Hatlar şubesi, 14 Ocak 2025 Eyüp şubesi, 15 Ocak 2025 İstiklal caddesi şubesi, 30 Nisan 2025 Laleli şubesi.