‘Koltuk Senin’ Harbiye’de

Kültür Sanat Servisi

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması ile gençler ücretsiz konser eğlencesi yaşıyor.

24 yaş ve altındaki gençlere kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanma imkânı tanıyan uygulama sayesinde konserlerde boş kalan koltuklar, gençler için eğlenme fırsatı sunuyor.

'Koltuk Senin' standı etkinlikten 1 saat önce açılıyor. Girişte bulunan “Koltuk Senin” bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indiriliyor.

Bekleyenler kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınıyor. Boş koltuk olması durumunda sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler uygun koltuklara yönlendiriliyor.

Etkinlik takviminde bu ay olan sanatçıların bazıları şunlar: Teoman, Ayta Sözeri, Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin.