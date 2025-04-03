Koltuklar adeta onlara zimmetli

Emek Servisi

Tüketim boykotu çağrılarına işveren temsilcilerinden çeşitli tepkiler yükselirken bu temsilcilerin de on yılı aşkın süredir oturdukları makamlar soru işareti yarattı.

Halkın tüketim boykotuna karşı çıkan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 35, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 23 yıldır başkan koltuğunda oturuyorlar.

Öte yandan en büyük üretici ve işçi örgütleri olmasına rağmen demokrasiye yönelik saldırılara karşı sessizliğini koruyan Türk-İş ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin de başkanlık koltukları on yılı aşkındır aynı kişilerde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar 22 yıldır, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 12 yıldır başkan koltuğunda oturuyor.