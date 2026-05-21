Koltukta 8 gün oturabildi: Şişli Belediyesi'nde kayyuma kayyum atandı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyum yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde, atanan isimler arasında kısa süre içinde ikinci kez değişikliğe gidildi.

8 GÜN SÜRDÜ

Şahan’ın tutuklanması sonrası göreve getirilen kayyum Cevdet Ertürkmen’in ardından, koltuğa Mudanya Kaymakamlığı’ndan İstanbul Vali Yardımcılığı’na atanan Ayhan Terzi getirilmişti. Terzi’nin 11 Mayıs’ta başlayan mesaisi, İçişleri Bakanlığı’nın 19 Mayıs tarihli kararnamesiyle son buldu.

Odatv’nin haberine göre, Şişli’deki görevinde sadece sekiz gün kalabilen Ayhan Terzi, Güngören Kaymakamlığı’na atandı.

BÜYÜKÇEKMECE VE ŞİŞLİ’YE TEK İSİM

Terzi’den boşalan koltuğa ise Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Yeni atamayla birlikte Ali İkram Tuna, halihazırda sürdürdüğü Büyükçekmece Kaymakamlığı görevinin yanı sıra Şişli Belediyesi’ndeki kayyum görevini de eş zamanlı olarak yürütecek.