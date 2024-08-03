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Koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 03.08.2024 16:19
  • Giriş: 03.08.2024 16:19
  • Güncelleme: 03.08.2024 16:22
Kaynak: AA
Koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.

İlçenin Güvende Yaylası'nda 50 yaşındaki Emine Bulut, evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hissetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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