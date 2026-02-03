Kolyenin hikayesi filmi gölgede bıraktı

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi Uğultulu Tepeler’in (Wuthering Heights) galasında taktığı antika bir kolyeyle gündem oldu. Kolyenin arkasındaki tarihsel yolculuk ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve filmin önüne geçti.

Bu kalpli elmas kolyenin kökeni, 17. yüzyıl Türk-Babür İmparatoriçesi Nur Cihan’a dayanıyor. Üzerinde Nur Cihan’ın adı ve Hicri 1037 (Miladi 1627-28) tarihi kazılı olan mücevher, İngiliz sömürgeciler tarafından yağmalanarak Hindistan’dan çıkarılmıştı.

Nur Cihan, Babür İmparatorluğu'nun tek kadın yöneticisiydi.

ELIZABETH TAYLOR’A HEDİYE EDİLMİŞTİ

Yüzyıllar sonra “Taj Mahal Elması” olarak bilinen bu değerli parça, Richard Burton tarafından efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor’a 40. yaş günü hediyesi olarak verildi. Taylor’ın yaşamını yitirmesinin ardından 2011 yılında yaklaşık 8.8 milyon dolara satılan kolye, şimdi de Margot Robbie’nin boynunda izleyicinin karşısına çıktı.

Elizabeth Taylor

Margot Robbie, Uğultulu Tepeler galasında bu parçayı takarak, aslında boynunda 400 yıllık bir tarihi, imparatorluk entrikalarını ve büyük aşk hikayelerini taşıdı. Moda eleştirmenleri Robbie’nin şıklığını överken, tarih meraklıları asıl yıldızın İmparatoriçe Nur Cihan’ın mirası olduğunda hemfikir.