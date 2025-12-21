Koma Amed’in İstanbul’da düzenleyeceği konser yasaklandı

Müzik grubu Koma Amed’in İstanbul Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 20 Aralık'ta vereceği konser, konsere saatler kala iptal edildi.

İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından “uygun görülmedi” iddiasıyla keyfi bir şekilde yasaklanan konser ileri bir tarihe ertelendi.

Yasaklamaya dair yazılı açıklamada bulunan Sanatça Organizasyon ve Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), “Sanatça Organizasyon tarafından birçok şehirde düzenlenecek olan Koma Amed konserleri kapsamında, bugün de İstanbul’da, Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda, Amed konserinden sonra ikinci konserimizi gerçekleştirecektik. Halkımızın da yakından takip ettiği üzere, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin başlamasıyla birlikte, tüm engellere rağmen Kürt sanatına dair alanlar genişlemiştir. Buna bağlı olarak, 30 yıldır yasaklar nedeniyle kendi topraklarında şarkılarını söyleyemeyen Koma Amed, 25 Ekim 2025’te Amed’de Newroz Alanı’nda yüz binlerce kişiye özgürlük ve barış şarkılarını ulaştırmıştır. Koma Amed’in birçok şehirde halkla buluşabilmesi ve özgürlük şarkılarını hep birlikte söyleyebilmesi için, organizasyonumuz tarafından 20 Aralık’ta Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda Koma Amed konseri düzenlenmek istenmiştir. Konser hazırlıklarını yaptığımız sırada, Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından konserimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden ‘uygun görülmedi’ ibaresiyle yasaklanmıştır” denildi.

"TALEBİN UYGUN OLMAYACAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Küçükçekmece Kaymakamlığı ise engelleme kararında şunları belirtti:

"19.12.2025 tarihli ve 2025121916122509034 sayılı yazı. 10.11.2025 tarihli ve E-34653422-813.07-732782 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda Mezopotamya Kültür Sanat Eserleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne verilen dilekçede, 20.12.2025 Cumartesi günü 14.00-18.00 saatleri arasında, halk konseri adı altında (Erdoğan Emir, Beser Şahin, Koma Amed) düzenlemek istedikleri konser etkinliği ile ilgili Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nin taraflarına tahsisi istenilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu talebin uygun olmayacağı değerlendirilmiştir."