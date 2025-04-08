Komandolar firarilerin dondurmasını yiyecek

6 Şubat depremlerinde 10 katlı Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ve 35 kişinin ölmesine neden olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sonra şimdi de kışlalar ile polis evine dondurma sattığı ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

876’ŞAR YILLA YARGILANIYORLAR

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı.

Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları, 575 gündür firari olan ve avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanmamasına isyan ediyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI BİLE İSYAN ETMİŞTİ

Dava sürecinde skandallar zincirine her geçen gün yeni bir halka eklenirken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da polisin ve jandarmanın 575 gündür firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdikleri yazıda, “Şahısların ilk andan itibaren yakalanamamış olması kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet verdi…” demişti.

FİRARİ SANIKLARA PARA KAZANDIRIYORLAR

Ancak kamu kurumları firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel’e para kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de kışlalar ile polis evi, Kervancıoğlu ile Pekel’in sahibi olduğu Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden Alpedo isimli dondurmadan satın aldı.

Sakarya’daki 7’nci Komando Tugayı’nın kantine 9 Ocak’ta 1 milyon 118 bin TL’lik Alpedo Dondurma alındı. Dondurma Milli Savunma Bakanlığı tarafından alındı.

Bakanlık, 31 Aralık 2024’te de Diyarbakır’daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın kantinine 500 bin TL’lik dondurma aldı.

POLİSEVİNE DE ALIM YAPILDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muş Polisevi Şube Müdürlüğü 20 Ağustos 2024’te 148 bin 825 TL’lik alım yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da 30 Nisan 2024’te Alpedo’dan 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendiği öğrenilmişti.