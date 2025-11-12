Kömbe yiyen tilki kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’nin Zorkun Yaylası’nda fırının önüne gelen tilkinin, işletmecinin kendisine uzattığı yöresel lezzet olan bayram kömbesini yediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası çarşı merkezinde fırın işletmeciliği yapan Murat Altun, gece saatlerinde dükkanının önüne bir tilkinin geldiğini fark etti. Altun, fırında pişirdiği geleneksel lezzet olan bayram kömbesini tilkiye doğru uzattı. Tilki, Altun’un elindeki kömbeyi alıp, uzaklaştı. Tilkinin kömbeyi yiyip, bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI