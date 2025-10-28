Kombi şikayetleri 1 haftada yüzde 43 arttı

Şikayetvar, yurt genelinde soğuk havaların hissedildiği şu günlerde kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı.

Platform tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta ile kıyaslandığında şikayetler yüzde 43 arttı. Kombi şikayetleri bir önceki aya göreyse yüzde 37 oranında yükseldi.

Platform, kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konuları şöyle sıraladı:

Yetkili servis randevu almada gecikme, randevu saatine uyulmaması.

Garanti süresi içinde olduğu halde arızalı ürün için ücret talep edilmesi ya da garanti kapsamında sorunun çözülememesi.

Arızaların tekrar etmesi / kalıcı çözümler sunulmaması.

Kombiden sıcak su gelmemesi ya da ısıtmama problemi.

Kombinin su akıtması / kaçırma sorunu.

Yedek parça temininde gecikme veya servis elemanın bahanelerle işi uzatması.

Kurulumdan sonra (özellikle yeni alınan ürünlerde) arızalı çıkma ya da beklendiği gibi çalışmama.

Kombinin yüksek gaz/doğalgaz tüketmesi ya da faturasının beklentiden yüksek gelmesi.

Kurulum/ keşif/ montaj hizmetinde eksik bilgilendirme, montaj sonrası kullanılan ürünün 'sıfır' olmadığı iddiası.

Kombinin gürültülü çalışması ya da ses/patlama gibi ekipman aksaklıkları.

"4 YILDIR MAĞDURUZ"

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı:

“Satın aldığım kombinin teknik servisinden şikayetçiyim. Kombi arızası için geldiler, bin TL servis ücreti alındı. Bu işlerden hiç anlamadığımız için bize motorun değişmesi gerektiğini söylediler. 17 bin 500 TL fiyat çıkardılar. Ertesi gün müşteri hizmetlerinden arandım. 16 bin TL'ye indirdiler. Kendilerinden hariç 2 kombiciye ürünü gösterdim. Sadece valf bloğunun değişmesi gerektiğini bildirdiler. İşçilik ve malzeme dahil sadece 3 bin TL'ye arızayı çözdüler."

"Ya insanları zayıf yerinden vuruyorlar ya da yetkin olmayan personel çalıştırıyorlar. Bu kadar kurumsal bir firmanın daldan para topladığımızı düşünmesi, yanıltıcı bilgiler paylaşıp bizleri tedirgin etmesi ve böyle ucuz bir tavır sergilemesi hiç doğru değil."

“Kombim, yaklaşık 2 haftadır çalışmıyor. Kombide ısıtmama, su akıtma ve ses yapma gibi ciddi sorunlar yaşıyorum. İzmir Bayraklı'daki yetkili servise ulaşmama rağmen, sadece servis yönlendirildi fakat sorun kesinlikle giderilmedi. Servis herhangi bir açıklama yapmadı ve tekrar gelmek için de bir tarih vermedi. Ürünüm garanti kapsamında olmasına rağmen, yaşadığım mağduriyetin hala devam etmesi nedeniyle ürün değişimi talep ediyorum."

“Kombimin devreye alınması talebiyle servis başvurusu yaptım. Garanti kapsamında olan bu işlem için ilk aradığımda, 3 gün içinde servis geleceği söylendi. Ancak belirtilen sürede servis gelmedi. Bugün tekrar müşteri hizmetlerini aradım, beni servise yönlendirdiler. Servis ise ilçeme sadece çarşamba günleri hizmet verdiklerini belirtti. Şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadım ve bana bir başvuru numarası da verilmedi."

“Yaklaşık 4 yıl önce satın aldığımız kombi, 7 yıl garantili olmasına rağmen sürekli arıza veriyor ve mağduriyetimiz bir türlü giderilmiyor. Servis geçmişine bakıldığında da görüleceği gibi, garanti kapsamında işlem yapıldı fakat 'ürün ayıplı değil' denilerek değişim veya para iadesi talebimiz sürekli reddedildi. Ayrıca, servis 'sorun elektrik tesisatında ya da su ve enerji kaynaklı olabilir' diyerek birçok farklı ustaya yönlendirdi ve bu nedenle fazladan masraf yapmak zorunda kaldık. Sonuçta tüm sorun yine kombiden kaynaklandı. 4 yıldır mağduruz, kombinin değişimini veya mümkünse para iadesini talep ediyorum. Garanti belgem ve servis fişlerim mevcut. Sorunumun kalıcı olarak çözülmesini istiyorum."