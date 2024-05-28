Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz boyunca gerçekleştirilecek açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalamasının ardından Demirkol, freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımında, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir'' ifadelerini kullandı.