Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak

Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Güncel
  • 28.05.2024 11:45
  • Giriş: 28.05.2024 11:45
  • Güncelleme: 28.05.2024 11:51
Kaynak: Haber Merkezi
Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Gösteri gelirlerini bağışlayacak
Fotoğraf: DepoPhotos

Oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol'dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz boyunca gerçekleştirilecek açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. 

İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalamasının ardından Demirkol, freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımında, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir'' ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol