Komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti. Sertdemir’in vefat haberi, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Ölüm nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Oyuncular Sendikası, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

Sertdemir’in uzun süredir sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Kaan Sertdemir’in cenazesinin, bugün Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.