Komedyen Mesut Süre, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle ‘İlişki Testi’ programından çıkarıldı

Tuluğ Özlü isimli bir yurttaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ünlü komedyen Mesut Süre'nin kendisini taciz ettiğini anlattı.

Yıllar önce üniversite öğrencisiyken yemek yemek için Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittiğini anlatan kadın, Süre'nin kendisini taciz ettiğini ifade etti ve "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim" dedi.

Özlü, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle kendisini evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını anlattı. Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik. Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık. Bir süre sonra Mesut Süre bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim. (Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.) Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.

Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.

Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek.

İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok. Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum."

Özlü'nün anlattıklarının ardından başka kişilerden de Mesut Süre'ye dair farklı taciz iddiaları dile getirildi.

İLİŞKİ TESTİ'NDEN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Süre'nin sunucusu olduğu 'İlişki Testi' isimli eğlence programının yapımcısı İda İletişim, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahçubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz" denildi.

Anlatılanlara ilişkin Mesut Süre henüz açıklama yapmadı.