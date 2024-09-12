Komedyen Özgür Turhan’dan Süleyman Soylu’ya ‘Fetödyen’ yanıtı

Komedyen Özgür Turhan, kendisine “Fetödyen” diyen eski içişleri bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya stand-up gösterisinde büyük alkış alan bir yanıt verdi. Turhan, “Benim FETÖ'ye en yakın olduğum an, Süleyman Soylu'yu retweetlediğim andı” dedi.

Komedyen Özgür Turhan’ın geçen aylarda sosyal medya hesabından yayınladığı Süleyman Soylu’yla ilgili bir espri gündem olmuştu. “Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum, çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim” diyen Turhan’a Süleyman Soylu, “güya komedyen veya fetödyen” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.



Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 7, 2024

Turhan, Süleyman Soylu’nun bu ifadesine yeni yayınladığı Stand-up gösterisinde yanıt verdi.

YouTube’da yayınlanan gösterisinde “Türkiye'nin ilk FETÖ komedyeni… Süleyman Soylu tarafından bu isim bana bahşedildi” diyen Turhan, “Ben Atalay Demirci’de zannediyordum bu unvanı ama boştaymış” ifadelerini kullandı.

Turhan, şöyle devam etti: