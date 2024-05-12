Komedyen Seinfeld, Duke Üniversitesi mezuniyetinde protesto edildi

ABD’deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD’li komedyenin konuşması sırasında tören alanını terk etti.

ABD’de üniversitelerde devam eden Gazze’ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle protesto edildi.

Bazı öğrenciler, ABD’li komedyen Seinfeld’in konuşması sırasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak tören alanını terk etti. Bazı öğrenciler ise tören alanını terk ederken Filistin bayrağı açtı.

Törenin yapıldığı futbol sahasında tribünlerde bulunan bazı kişiler de töreni terk ederken, bazı katılımcılar ise Seinfeld’a destek vererek tezahürat yaptı. Seinfeld, protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.