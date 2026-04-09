Komedyen Tuba Ulu, Kanuni ile ilgili yaptığı espri nedeniyle gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Ulu'nun sahne aldığı bir Stand-up gösterisinde Kanunu Sultan Süleyman hakkında "Fuck buddy’siyle evlendi" şeklinde espri yaptı.

Söz konusu esprinin yer aldığı görüntü sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından Ulu hakkında "Tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ulu, daha sonra gözaltına alındı. Gözaltı kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır."