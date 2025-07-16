Komisyon AKP’nin hesaplarına bırakılamaz

CHP'nin, “Terörsüz Türkiye” sürecinde TBMM çatısı altında kurulacak komisyon konusundaki tavrı netleşmeye başladı. CHP’nin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştireceği davette ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretinde CHP’nin partinin kırmızı çizgilerinin hatırlatılacağı belirtildi. Buna karşın CHP’nin, sürece yönelik bir çekince ortaya koymayacağı, kurulacak komisyona ise “Prensip olarak” üye vereceği bildirildi.

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında 14 Temmuz’da toplanan MYK'de, TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin CHP’nin izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı. MYK'da bazı isimler, “Komisyona üye vermeyelim” görüşünü dile getirse de öne çıkan görüş, komisyona üye verilmesi yönünde oldu.

KOMİSYONU ÖNEMSİYORUZ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sürecin en başından beri TBMM’yi işaret eden CHP’de, “Meclis’te kurulacak komisyonu bu nedenle önemsiyoruz” görüşü ağırlık kazandı. Komisyona üye vereceklerini kaydeden CHP yöneticileri, buna karşın CHP’nin çekincelerini de içeren 16 maddelik listenin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu dile getirdi. CHP’nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunduğu 16 maddelik listede, “Demokratikleşme” vurgusu yapıldığı da kaydedildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Siyasi davaların sona ermesi” ve “Tutuklu yargılamaların bitmesi” de öneriler arasında yer aldı.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK VE EŞİT TEMSİL

CHP’liler, “Sürecin ve komisyonun başarıya ulaşması için” önerilerinin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Esasa ve komisyonun işleyişine yönelik önerilerde de bulunulduğunu anlatan CHP kaynakları, “Nitelikli çoğunluk” ve “Eşit temsil” konularının da önemini vurguladı. CHP’nin sürecin dışında kalmak istemediğini ifade eden CHP’liler, kurulacak komisyonla ve süreçle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sürece katkı koymak istiyoruz. Yıkıcı değil, yapıcı hareket edeceğiz. Ancak kurulacak komisyonun formaliteden öteye gitmesi gerekiyor. Sürecin AKP’nin ajandasına göre değil, toplumun beklentilerini karşılayacak biçimde ve şeffaf şekilde yürütülmesi çok önemli. Bunların gerçekleşmemesi, CHP’nin farklı bir tavır almasına neden olabilir.”