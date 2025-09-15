Komisyon bu hafta iki defa toplanacak

TBMM’de devam eden ‘çözüm süreci’ komisyonunda bu hafta 10’uncu ve 11’inci toplantılar gerçekleştirilecek. 17 Eylül 2025 Çarşamba ve 18 Eylül 2025 Perşembe günü toplanacak komisyonda çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan akademisyenler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Bu bölgenin önde gelen isimleri, kanaat önderleri, bölgede görev yapan korucular görüş ve önerilerini ifade edecek.

Öte yandan komisyonda, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da dinlenip dinlenmemesi konusunda tartışmalar sürüyor. DEM Partililer, komisyonun Öcalan’ı mutlaka dinlemesi gerektiğini dile getirirken, DSP, Yeniden Refah ve HÜDA PAR İmralı’ya gidilmesine karşı çıkıyor.

Komisyonda dinlemeler tamamlandıktan sonra yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin partilerin görüş ve önerileri alınacak. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, pazar günleri için seri haline getirdiği pazar yazısında ‘Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci!’ başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Uçum, iktidarın “tek, geçici ve özel bir kanun” yapılması önerisini tekrar etti. Uçum, “Geçiş süreci tamamlandıktan sonra demokratik siyaset alanının genişlemesi ve derinleşmesi bir reform aşaması olarak çok daha etkili devreye girecektir" dedi. Gazeteci Sedat Bozkurt, dün “Öcalan partisi yolda” başlıklı kaleme aldığı yazısında Abdullah Öcalan’ın yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti.

Bozkurt, Öcalan’ın adında ‘Türkiye’ geçen yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu iddia etti. Bozkurt, "İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan, yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan" dedi.