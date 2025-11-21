Komisyon bugün toplanacak: İmralı düğümü çözülecek mi?

TBMM bünyesinde kurulan süreç komisyonu 18. toplantısını bugün saat 14:00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek. Bugünkü gündemi İmralı ziyareti olan Komisyon'un bir karar açıklaması bekleniyor.

İMRALI'YA ZİYARET TARTIŞMALARINDA SON DURUM

Devlet Bahçeli'nin partisinin salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada söylediği "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklaması siyasetin gündemini belirledi.

Bahçeli'nin açıklamaları DEM Parti ve Kürt siyasi hareketi temsilcileri tarafından pozitif karşılık bulurken Erdoğan İmralı ziyareti konusunda sessizliğini korudu. Bahçeli'nin konuşmasından bir gün sonra gerçekleşen grup toplantısında İmralı'ya ziyaret kararını "Bunun sorumluluğu herkesten ve her şeyden önce 86 milyonu temsilen bu yüce çatı altında görev yapan siz milletvekillerinin omuzlarındadır" diyerek komisyona havale etti.

CHP ve AKP'de de dün komisyon hareketliliği yaşandı. CHP komisyonun İmralı ziyareti hakkında AKP tavır açıklamadığı için olumlu ya da olumsuz net bir görüş belirtmezken AKP'li komisyon üyeleri ise Efkan Ala ve Hüseyin Güler başkanlığında toplandı. AKP'li Güler, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada İmralı'ya gidiş için "Olumlu bakıyoruz" açıklaması yaptı.

KARAR NASIL ALINACAK?

Komisyonda İmralı'ya gidilmesi konusunda kararın nasıl alınacağına ilişkin de net bir bilgi verilmedi. Ancak oylama ile karar verilmesi ihtimali masada görünüyor.

MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, dün AKP Grubundan isimlerle biraraya geldi ve yaklaşık 40 dakika süren bir görüşmenin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi. Feti Yıldız toplantı sonrası kendisine yöneltilen "yarınki komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna ise "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir" yanıtını verdi.

Numan Kurtulmuş ise geçmişte yaptığı açıklamalarda komisyonda kararların nitelikli çoğunluk ile alınacağını belirtmişti.

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor.

Komisyonda AKP’den 22, CHP’den 11, DEM Parti’den 5, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’ten 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili ile toplamda 51 üye bulunuyor.

OLASI İSİMLER KONUŞULMAYA BAŞLADI

Komisyonun İmralı'ya gidişi henüz netlik kazanmış değilse de olası ziyarette partilerden hangi isimlerin katılacağı ile ilgili haberler medyada yer almaya başladı. DEM Parti dün İmralı'ya gidecek heyette Gülistan Koçyiğit'in bulunacağını söylerken iktidara yakın Türkiye Gazetesi'ne göre heyette yer alacak olası isimler şöyle:

AKP

Abdülhamit Gül

Hüseyin Yayman

Burhan Kayatürk

DEM Parti

Gülistan Koçyiğit

Yeni Yol

Bülent Kaya

M. Emin Ekmen

MHP

Feti Yıldız

Yücel Bulut