Komisyon çalışmalarına bu hafta devam edilecek

HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurul’da geçen hafta yoklamalar nedeniyle çalışmalarını tamamlayamayan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, birinci maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmeleri için 3 Temmuz Perşembe toplanacak.

TBMM’de, PKK'nın fesih kararının ardından süreçle ilgili komisyon oluşturulmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, partilerin kadar görüş ve önerilerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a en geç bugün iletmesi bekleniyor.

Meclis İçtüzüğü’ne göre, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin, bekleyen kanun teklifleri nedeniyle çalışmalarını 31 Temmuz’a kadar sürdürmesi kararı alınmıştı.Bu kapsamda, geçen hafta sık sık yapılan yoklamalarda karar yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimini kapatmak zorunda kalan Genel Kurul’da bu hafta tartışmalı İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. TBMM’nin rutin gündeminin yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28’nci Yasama Yılı’nın açılışında DEM Partili yöneticilerle tokalaşması ardından PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı almasıyla ilgili süreç kapsamında gündeme gelen komisyon kurma tartışmaları kapsamında, çalışmalara bu hafta devam edilmesi bekleniyor.

HPG’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Zap ve Afrin bölgelerinde TSK tarafından hedef alındıklarını açıklayan PKK’nin silahlı kanadı HPG, bu saldırılara 2 defa karşılık verdiklerini duyurdu. Saldırılara rağmen silah bırakma kararına bağlı olunduğunun altı çizildi. Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) aktardığı açıklamaya göre, TSK, 21-27 Haziran tarihleri arasında Zap ve Afrin bölgelerindeki PKK tünel ve mevzilerini onlarca kez bombaladı. ANF bu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.