Komisyon cuma günü toplanacak: Patronların asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık Cuma günü toplanacak. İşçi tarafının katılmayacağını açıkladığı Komisyon toplantısı öncesi patronların asgari ücret taşlebi oldu.

Araştırma şirketi Loginsight’ın reel sektör yöneticileriyle yaptığı çalışmaya göre “Asgari ücret 2026’da çalışan refahını reel olarak artırır mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 54,5’i artışın reel refah yaratmayacağını, 36,6’sı “kısmen” yanıtını verdi. “Evet” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 8,9’da kaldı.

“Asgari ücret belirlenirken en çok hangi denge gözetilmeli?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle: Çalışan refahı yüzde 46,5, enflasyonla mücadele yüzde 24,8 işveren maliyet dengesi yüzde 10,9, istihdamın korunması yüzde 8,9 ve ekonomik büyüme yüzde 8,9.

Patronların 2026 yılına ilişkin ortalama asgari ücret beklentisi 27 bin 800 TL düzeyinde.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bağımsız araştırma şirketi Loginsight CEO’su Kadir Duzcu, bulguların iş dünyasında önemli bir zihniyet dönüşümüne işaret ettiğini vurguladı.