Komisyon'da Akın Gürlek gerginliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri başladı. Komisyon'da CHP'li vekillerle AKP'liler arasında "Akın Gürlek" gerginliği yaşandı.

"GELSİN HESAP VERSİN"

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz konuşurken Komisyon Başkanı Mehmet Muş engellemek istedi. Muş'a tepkş gösteren Yavuzyılmaz, "Diktatör müsünüz? Bu konuşmayı sansürlemektir. Böyle Komisyon Başkanlığı olmaz" dedi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Yavuzyılmaz şunları söyledi: "Akın Gürlek'in Eti Maden'in yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Eti Maden'in denetimini Meclis KİT Komisyonu yapıyor. CHP Kit Komisyonu Sözcüsü olarak ilan ediyorum: Şubat 2026'daki Eti Maden işletmesinin 2023 ve 2024 yılları denetlenecek. Bu denetim konusu olan yıllarda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Mademki size göre olan biten her şey normal. Akın Gürlek o zaman gelsin. Komisyona savunmasını yapsın. Denetimden kaçmasın."

AKP'LİLER SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Yavuzyılmaz konuşurken AKP'liler masalara vurarak ve seslerini yükselterek tepki gösterdi. AKP sıralarından "Ne alakası var" tepkileri gelince Yavuzyılmaz "Eti Maden Enerji Bakanlığı'na bağlı. Sen Adalt Bakanlığı'na mı bağlı zannediyorsun" diye cevap verdi.

Ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP'liler arasında gerginlik yaşandı. AKP'liler CHP sıralarına "hırsız" deyince Ağbaba da "hırsız sensin" diye cevap verdi.