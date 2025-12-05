Komisyon'dan geçti: 55 bin mahkûm serbest kalacak

Kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen, örtülü af teklifi Adalet Komisyonu’dan geçti.

Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen erken tahliye kapsamı, tepkiler üzerine yapılan değişiklikle genişletildi. İstisnalar hariç 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarda yaklaşık 55 bin hükümlünün açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl erken geçmesi öngörülüyor.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

"Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları" hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.

55 BİN MAHKUM YARARLANACAK

Yapılan değişiklikle birlikte Covid-19 düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen istisnalar dışında kalan hükümlülerden yaklaşık 55 bin kişinin bu hakka kavuşması öngörülüyor.