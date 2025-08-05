Komisyon göreve başlıyor: İlk toplantı bugün

PKK’nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulacak komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.



Toplantının ilk gününde, komisyonun adının, çalışma usul ve esaslarının, prensiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini bugün saat 11.00’de toplantıya davet etti. Toplantı TBMM Tören Salonu'nda yapılacak.



Kurtulmuş’un komisyonun açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri dinlenecek, toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Komisyonun ismi, toplantıda kararlaştırılacak. Toplantıya katılan siyasi partilerin kendi isim önerilerini sunması bekleniyor.

Komisyonda partiler için öngörü len sandalye dağılımı şu şekilde:

AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol 3, HÜDA PAR 1, YRP 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1.

İYİ Parti, kendisine ayrılan 3 üyelik için bildirimde bulunmadı.

Komisyonun öncelikli olarak gündeme alacağı konuların, ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve TCK üzerinde olası değişiklikler olması bekleniyor.