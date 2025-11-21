Komisyon İmralı kararını verecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplam iki buçuk saat süren CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen buluşmada, “Komisyon bünyesinde oluşturulacak heyetin İmralı ziyaretine yönelik partinin alacağı karar” tartışıldı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, komisyon üyeleri İmralı ziyareti konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşlerini paylaştı. Toplantıda olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş bildirilmediği kaydedildi. CHP kurmayları, “CHP İmralı’ya gidilmemesi yönünde oylama yaptı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

KUTUPLAŞMA YOK

CHP’liler, komisyon üyelerinin CHP lideri Özel ile buluşmasında, “İmralı’ya heyet” konusunun artı ve eksileriyle değerlendirildiğini ifade etti. Müzakerelerin, parti kurullarında devam edeceğini anlatan CHP kurmayları, “Toplantıda herkes düşüncesini dile getirdi. Herhangi bir kutuplaşma yaşanmadı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

AĞIRLIKLI GÖRÜŞ NE?

CHP’de nihai kararın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gerçekleştireceği 18’inci toplantının hemen öncesinde açıklanacağı dile getirildi. Ağırlıklı görüşün, “Heyete üye verilmesin” yönünde olduğunu savunan CHP kaynakları, “Karar ne olursa olsun CHP’yi kötü etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

AKP’de ise Efkan Ala ve Abdullah Güler başkanlığında komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan, “İmralı’ya gidilmesine olumlu bakıyoruz” görüşü çıktı. AKP kurmayları, İmralı’ya hangi üyenin gideceğinin ise ileri bir tarihte değerlendirileceğini söyledi.

DEM Parti’de sürece yönelik kurulan koordinasyon kurulu da Meclis’te toplandı. Toplantıya, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti’nin komisyon üyeleri ile DEM Parti MYK üyeleri ve Gültan Kışanak katıldı. DEM Parti, komisyondan İmralı’ya gitme yönünde karar çıkarsa Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in heyette yer alacağını duyurdu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18’inci toplantısında gündemin, “İmralı’ya heyet” olması bekleniyor. Komisyonda, “İmralı’ya gidilsin mi?” sorusunun oylamaya sunulacağı belirtiliyor. TBMM Başkanı ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, eylül ayında gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarına göre, İmralı konusunda karar için nitelikli çoğunluk aranması öngörülüyor.

***

DEM PARTİ’DEN CHP’YE ÇAĞRI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP’ye İmralı ziyareti için çağrıda bulunarak "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde Öcalan’ın siyasal muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan, kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır. Çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır" dedi.

"Merkez Yürütüme Kurulu tartışmalarımız sürüyor" diyen Doğan, "Bu süre zarfını başka bir şekilde değerlendirmek isteyenler olmuş. Hemen buradan bir algı yaratmak isteyenler olmuş. ‘DEM Parti sessizliğe büründü’ diye başlık atanlara buradan önce seslenmek istiyorum" dedi. Sözcü gazetesine seslenen Doğan, "Sessizliğe bürünmedik. Biz buradayız. Her zaman olduğu gibi oldukça gür bir sesle karşınızdayız. Bunu yapmak isteyenlerin maksadını gayet iyi biliyoruz. Bizim sesimizi duyurmama, çabasını, ısrarını ve bu ısrarın arkasında yatan aklı da biliyoruz. Tanıyoruz. Şimdi yayında mısınız bilmiyoruz tabi. Arkadaşlarımız kontrol etsinler. Sesimizi duyurmak için bu kadar hevesliyseniz. Umarım şimdi yayındasınızdır" diye konuştu.