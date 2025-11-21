Komisyon İmralı'ya gidiyor: CHP adaya gitmeme kararı aldı, kapalı oturumdan çıktı

Meclis'te kurulan süreç komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret etmeye karar verdi. CHP, oylama öncesinde İmralı heyetine üye vermeme kararı aldığını açıklayarak, kapalı yapılan komisyon toplantısından ayrıldı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 18. kez toplandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilip edilmeyeceğine karar vermek için yapılan toplantı, bugün saat 14.13’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, “Bu toplantıda, bundan sonraki sürece yönelik bazı konuların açık bir şekilde konuşulacak” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum ile yapılmasını talep etti.

"HERKES POZİSYONUNU ORTAYA KOYSUN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının kapalı yapılması yönündeki talebine tepki göstererek, CHP’nin İmralı konusundaki kararını şu sözlerle açıkladı:

“Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik.

Ancak İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir. Partimizin tutumunu, komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum."

"MİLLİ İRADEYE İPOTEK KOYAN UYGULAMALAR SÜRÜYOR"

Emir, CHP'nin heyette yer almayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız.

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.

"İMRALI HEYETİNE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Bu doğrultuda, Ak Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası’na gidecek Komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Hatırlatmak isteriz ki: Bugün herkesin ne diyeceğini beklediği Cumhuriyet Halk Partisi, bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır.

Seçilmiş 16 belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı hapistedir.

Kadınlara, çocuklara ve ailelere zulmedilmektedir.

Ama Partimiz her şeye rağmen, demokrasi, barış ve çözüm umuduyla bu Komisyonda kalmaya devam etmektedir.

Eğer bu milletin barış umutları 10 yıl önce olduğu gibi bir kez daha şahsi hırs ve ihtiraslarla heba edilmeye çalışılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerde kararlılıkla durmaya devam edecektir.

Partimiz bu ülkeye barışı da demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

MHP’NİN İMRALI ISRARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise MHP’nin İmralı’ya gidilmesi yönündeki kararını yineledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Eğer hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa alır üç arkadaşımı kendi imkanlarımla İmralı’ya giderim” sözlerini komisyonda tekrarlayan Yıldız, şunları kaydetti:

“Komisyonumuzda oylama yapılmalıdır. Komisyon çalışmalarının usul ve esasları bellidir. Bu oylamanın gizli, yani kapalı yapılmasından yana olduğumuzu yineliyorum. Arkadaşlar açık yapılmasından yöne irade kullanırsa biz de buna sonuna kadar saygı duyarız.”

YENİ YOL GRUBU: TOPLANTI AÇIK YAPILMALI

Komisyonda Yeni Yol Grubu adına konuşan Bülent Kaya ise özetle şu sözlere imza attı:

"Biz bu toplantının açık olmasını istiyoruz. Açık oturum ve açık oylama yönünde oy kullanacağız. Burada dinlenen pekçok kesim gelip, kendi bilgilerini bura ile paylaştılar. Komisyona fiziken gelme şansı olmayan ama bilgisine başvurulmasında fayda görülen isimlerin dinlenmesinde biz de fayda görüyoruz. Dolayısıyla komisyonun raporunu tamamlaması için herkesi dinlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Burada amaç, herkesin bilgisine başvurmaktadır. Elbette bu komisyon her şeye karar verme yetkisini kendisine tanımıştır. Amaç burada bilgisine başvurulan herkesin 51 kişi tarafından dinlenmesi olmasıdır. Dolayısıyla alternatif yolların da konuşulması gerektiğini ifade ediyoruz."

"Bu şahsın aradan geçen 25 yıl sonra değişen görüşleri olabilir anlayışıyla yeniden dinlenmesi talebini saygıyla karşılıyoruz" diyen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, devamında şu ifadeleri kullandı: "Ama bunun komisyon üyelerinden bir kaç tanesinin İmralı'ya gitmesi şeklinde karşılanması doğru değildir. Herhangi bir tartışma veya oylamaya gerek duyulmadan bu kişi SEGBİS ile dinlenebilir. Bu durumda hem devletin manevi şahsında hem de Meclis'te temsil edilen siyasi partileri destekleyen alt tabanında oluşacak rahatsızlığın önüne geçmiş oluruz."

KOÇYİĞİT: SORUMLULUK ALANLARI TARİH YAZACAK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun olası İmralı ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burada birçok kişiyi dinledik. Gördüğümüz şuydu ki aslında herkesin bir biçimiyle söylediği bir şey vardı. Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Dinlediğimiz herkes, bu komisyondaki üyelere çağrı yaptı. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak. PKK, 52 yıllık varlığına son verdi. Öcalan, silahların pratikte imha edilmesi çağrısı yaptı. Silahların yakıldığına bütün dünya tanıklık etti. Silahlarını yakanlar bu ülkeye dönemediler. Çünkü yasal düzenleme yoktu. Bu mesele siyaset üstü mesele. Bu bir seçim meselesi değil, biz geleceğimizi konuşuyoruz.

"DİNLEMEK ZORUNDAYIZ"

Sorunun etrafından dolaşarak bir barışı daha ıskalama lüksümüz yoktur. Meseleyi sadece terör ya da güvenlik parantezine alarak işin içinden çıkamayız. Gidelim, konunun birinci muhatabına soralım. Bundan sonrası için neler yapılacak konuşalım. Tutanak mı tutarız, video mu alırız bilmiyorum. Komisyonu da bilgilendirelim. Barış istemenin gerekleri var. Barış isteyenler barış için sorumluluk alırlar. Mesele bir ısrardan ibaret değil, bir gerekliliktir. Biz bir takıntılı durumu ifade etmiyoruz. Bugün, sürecin ilerlemesini istiyorsak Öcalan’ı dinlemek zorundayız.

Kürt halkı, çok açık söyleyelim, sürekli komisyonu soruyor. Bugün Kürt halkı, tarihi bir kavşakta. Kimin demokrasiden, barıştan yana durduğunu, cesaret ettiğini tane tane not ediyor. Biz tarihin doğru tarafındayız. Oylamanın açık ya da kapalı olmasının bizim açımızdan hükmü yoktur. Biz adaya gidilmesi, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da SEGBİS yöntemini önerdi. Öcalan’ın dijital yollarla dinlenebileceğini söyleyen Yapıcıoğlu, “Komisyon üyelerinin tamamına soru sorulması imkanı tanınmalıdır” görüşünü kayda geçirdi.

KURTULMUŞ: SORUMLULUK, ÇOĞULCULUK...

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oylama öncesinde yaptığı değerlendirmede, özetle şu görüşlerini paylaştı:

“Buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içinde gerçekleşebilir. Komisyonumuzun kurulduğu günden bu yana demokratik olgunluk üzerinde durduk. Her konuda yüzde 100 mutabakat içinde olunması mümkün değildir. Ama ortaya sağlam bir rapor koymak, komisyonun önündeki en önemli görevlerinden birisidir.”

SEGBİS ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Abdullah Öcalan ile SEGBİS aracılığıyla görüşülmesi talebi yapılan oylamayla reddedildi. Komisyonda bu yönde öneriler olmuştu.

KAPALI OTURUM OYLAMASI

Yapılan oylamanın ardından komisyonunun ikinci oturumu basına kapatıldı. DEM Parti, AKP ve MHP komisyonun kapalı olması için “Evet” oyu kullandı.

CHP'li komisyon üyeleri, kapalı oturuma katılmama kararı aldı.

Öte yandan EMEP, TİP, DSP ve DP de kapalı oturum oylamasında "ret" oyu verdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI

Komisyonun İmralı ziyareti konusuna nasıl karar vereceği merak konusuydu.

Alınan son karara göre, İmralı ziyareti için oylama gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıktı. AKP, MHP ve DEM Parti'nin oyları belirleyici oldu.

Komisyondaki oylamada 32 "evet" oyu çıktı.

HANGİ PARTİ NE YÖNDE KARAR VERDİ?

Edinilen bilgiye göre kapalı toplantıda yapılan oylamada evet, hayır ve çekimser oylar şöyle dağıldı:

AKP-MHP-DEM: 30 evet

(AKP’li Kürşad Zorlu katılmadı)

EMEP-TİP: 2 evet

DP-DSP-HÜDAPAR: 3 hayır



(HÜDAPAR'ın da "evet" dediği iddia edildi)

YENİ YOL: 2 oy çekimser

(Mehmet Emin Ekmen katılmadı)

CHP- YRP katılmadı: 12 oy kullanılmadı

KURTULMUŞ, TOPLANTI ÖNCESİ BAŞKANVEKİLLERİ İLE BULUŞTU

Krtitik toplantı öncesi ise süreç komisyonuna başkanlık eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyonda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplandı. Toplantı,15 dakika sürdü.

HANGİ İSİMLER İMRALI'YA GİDECEK?

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden yarına kadar heyete gidecek isimleri bildirmesini istedi.

DEM Parti, İmralı ziyaretine Gülistan Kılıç Koçyiğit'in gideceğini duyurmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise bugün toplantı öncesinde “MHP adına İmralı’ya ben gideceğim” açıklamasında bulundu.

Öte yandan AKP adına İmralı'ya Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın gitmesinin beklendiği iddia edilmişti.