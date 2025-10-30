Komisyon İrlanda'ya gidiyor: Detaylar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri İRA deneyimini ve İrlanda modelini yerinde izlemek için 1 Kasım Cumartesi İrlanda'nın Dublin kentine bir gidecek.

Ziyaretin İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI) daveti üzerine olduğu belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz aktardığına göre; Dublin'e gidecek heyette AKP'den Abdurrahman Babacan, Yeni Yol Partisi'nden Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici DEM Parti'den Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP'den Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı yer alacak.

Heyette MHP'den de bir ismin yer alacağı ancak henüz açıklanmadığı belirtildi.

Ayrıca sivil toplum adına da Yılmaz Ensaroğlu heyette yer alacak.

TBMM: RESMİ ÇALIŞMALAR İLE İLGİSİ YOK

Programa ilişkin TBMM'den de açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu ziyaretin resmi çalışmalar ile ilgisinin bulunmadığı, milletvekillerinin kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı kaydedildi.

TBMM'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştireceğine dair çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, söz konusu ziyaretin Komisyonumuzun resmî çalışmalarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu programın, bir sivil toplum kuruluşunun daveti üzerine Komisyon üyesi bazı milletvekillerinin tamamen kendi şahsi inisiyatifleri ve kişisel takvimleri çerçevesinde planlandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de ziyaretin DPI'nin özel davetiyle gerçekleşeceğini söyledi.

X hesabından açıklama yapan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İrlanda’ya planlanmış bir ziyareti hiçbir şekilde söz konusu değildir. Komisyonla veya TBMM Başkanlığı ile bir yazışma veya iletişim olmamıştır. Ziyaretin DPI isimli bir kuruluşun bazı milletvekilleri ile yaptığı özel davet sonucunda tasarlandığı anlaşılmıştır."

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekim ayında "İmralı'ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG'ye çağrı yapsın" diyerek komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi için çağrı yapmıştı.

İmralı Adası'na ziyarete ilişkin AKP'den net bir açıklama yapılmazken, CHP lideri Özgür Özel de AKP'nin bu konuda tutum belirlemesi gerektiğini ifade etmişti.