Komisyon kurulsun, resmi özür dilensin

HABER MERKEZİ

Sivas'ta bulunan Madımak Oteli'nde 32 yıl önce katledilen 33 aydın, yazar ve sanatçı için anma etkinliği düzenlendi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde yapılan anma etkinliğine binlerce kişi katıldı. Binlerce kişi, 33 aydının fotoğraflarıyla Hacı Bektaş Veli Dernekleri önünden katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nin önüne kadar yürüdü. Otelin önüne karanfiller bırakılırken, katledilenlerin anısına semah dönüldü.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, CHP milletvekilleri, Kamu Emekçileri Konfederasyonu Sendikası (KESK) Eş Genel Başkaları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz'ün yanı sıra Alevi örgütlerinin temsilcileri de anmaya katıldı.

YAKILMAK İSTENEN ORTAK YAŞAMDI

Anmada konuşan Tülay Hatimoğulları, "Sazıyla, sözüyle, semahıyla Sivas’ta buluşma gerçekleştiren değerli canlarımız burada diri diri yakıldı. Orada yakılan sadece o insanlar değildi, yakılmak istenen ortak yaşamdı. Sazdı, sözdü, türküydü, semahtı yakılmak istenen. Alevi canlar ne yazık ki Türkiye coğrafyasında Koçgiri, Dersim, Çorum, Gazi’de katledildi" dedi.

Yaşanan acılardan kaynaklı açılan yaraların iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi: "Tarihimizde çok büyük acılar var. Bizlerin bu acıları iyileştirmesi lazım. Bizlerin bu acıları sarıp sarmalaması lazım. Bunlar sadece sözle olmaz, icraatla mümkündür. Bu tarihin karanlık sayfalarıyla cesur bir şekilde yüzleşmek lazım. Cesur bir şekilde parlamentoda bu süreci takip edecek bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyon, yaşanan bütün bu katliamlar için resmi bir şekilde özür dileyebilmeli, resmi bir şekilde bu hakikatlerle yüzleşmeyi başarmalıdır."

AKP KARANLIKTAN BESLENİYOR

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer de "Bu katliamla sadece insanlarımız değil, Cumhuriyetin aydınlık birikimi de hedef alındı. Amerika ve CIA destekli ‘ılımlı islam’ projesinin kapısı aralandı. Ülke adım adım siyasal islamcı karanlığa sürüklendi. 3 Temmuz 1980 tarihindeki Çorum katliamı sırasında dönemin başbakanı Süleyman Demirel ‘Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın’ demişti. Fatsa’da halkın iktidarının nüvelerinden, devrimcilerin halk için halkla birlikte yönetiminden, iyilikten, dayanışmadan korktular. Korktular. Çünkü; onlar emperyalizmin-sermayenin güdümünde kendi koltukları için ülkeyi geleceksizliğe, karanlık gericiliğe sürükleyenlerdi. Ülkenin yakın tarihinde Alevilere yönelik Malatya, Sivas, Maraş, Çorum, Madımak… katliamları bugünkü iktidarlarını kurmak için yapıldı. Bilincimizi, hafızamızı, dayanışmamızı, birlikteliğimizi, mücadelemizi yok etmek isteyenlere inat; acımızı da, öfkemizi de küllendirmeden, umudu birbirimizden, inatçılığımızdan alarak yürüyeceğiz. Biliyoruz yolumuz uzun. Ama ‘’Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın’’ diyenlerin bizden korktuklarını da biliyoruz. Çünkü biz; insanlığın iyiden, güzelden, eşitlikten, laiklik, özgürlük ve barıştan yana değerlerini, mirasını taşıyanlarız. Ellerini kollarını sallayarak emniyet gözetiminde Leman dergisine saldıranlar Sivas'ı yakanlarla aynı genetik kodu taşıyan CIA beslemeleridir. AKP'nin beslendiği karanlıktır. Bizler karanlığa geçit vermeyeceğiz. Bu ülke gericilerin değil, laiklik, eşitlik, bağımsızlık ve kardeşlik isteyenlerin. Sokakları yobazlara teslim etmeyeceğiz. Bu memleket bizim. Sivas'ta yitirdiğimiz canları asla unutmayacağız. Hesap soracağız" diye konuştu.

GERİCİLİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe ise yüzleşme sağlanmadan adaletin gelmeyeceğini vurguladı. 30’uncu yılında Sivas Madımak Katliamı davasının zamanaşımına uğratıldığını ancak mücadelelerinin süreceğini belirten Erçe, “Bu davanın bugüne getirilmesinde emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu davanın adaletle sonuçlanmadan Hakk’a yürüyen canlarımıza selam olsun. Bir kez daha söz veriyoruz; unutmayacağız, bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz” dedi.