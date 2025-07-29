Komisyon neye hizmet edecek?

Politika Servisi

Saray rejimi “Terörsüz Türkiye” söylemiyle Meclis’teki komisyon çalışmalarına hız verdi. Komisyon için siyasi partilerden isimlerin istenmesinin ardından devam eden çalışmalara dair birçok soru işareti ise varlığını koruyor.

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’yu yeniden dizaynı ile başlatılan ‘çözüm süreci’, rejim açısından hem bir ayakta kalmanın aracı olarak görülürken hem de ‘Yeni Türkiye’ inşası için bir adım olarak değerlendirildi. ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın da “Osmanlı” vurgusuyla tariflediği gibi bölgede emperyalistler eliyle rejime yeni görevler verilirken, Saray yönetimi iç ve dış politikadaki adımlarını ABD merkezli bir siyasetle ilerletmeye çalışıyor.

Bölge gelişmelerine paralel olarak iç siyasette de başlayan sürecin geldiği son yer, Meclis’te kurulacak komisyon oldu.

Bu zamana dek AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan’ın yönelimleri doğrultusunda gelen sürecin Meclis’e komisyon aracılığı ile getirilmesi ise hâlâ gün yüzüne çıkmış sorulara yanıt verir nitelikte değil.

Bu komisyon ülkenin demokratikleşme sorununu konuşabilecek mi? Bir tarafta çözüm derken diğer tarafta muhalefete yönelik artan saldırılar ne olacak? Bu komisyon sadece PKK’nin silah bırakma kararının teknik meselelerini mi konuşacak? En önemlisi, demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan Saray rejimi ile gerçek bir çözüm mümkün mü?

EŞİT TEMSİL UYARISI

Tüm bu sorular yanıtlarını beklerken, Kürt sorununun çözümüne ilişkin somut talepler dahi tartışılmıyor. Komisyonun nereye evrileceği ise muamma.

Şimdiye kadar en net olan şey ise, dışarıya göbekten bağlı Saray rejiminin hiçbir sorunu çözecek durumda olmaması.

Öte yandan komisyonda eşit temsile dayalı bir sistem de bulunmuyor. İşleyişi gereği Meclis aritmetiğinin bir yansıması ile kurulan komisyondan çıkacak kararların sonucu da AKP-MHP çoğunluğu ile belirlenecek.

Sandalye dağılımına göre şekillenen komisyonda en büyük paya AKP sahip olacak. AKP komisyona 21 milletvekili verecek.

Ana muhalefet partisi CHP 10 üye ile komisyonda yer alırken, DEM Parti ve MHP 4’er milletvekili ile temsil edilecek. İYİ Parti komisyona girmeyeceğini belirtirken, Yeni Yol Partisi komisyonda 3’er sandalyeye sahip olacak. TBMM’de grubu bulunmayan diğer partilerden de birer milletvekili olacak.

İSİMLER BELLI OLDU

Son olarak DEM Parti’nin komisyondaki temsilcileri de belli oldu. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek komisyonda yer alacak.

DEMOKRATİK ADIMLAR YOK

Sürecin bileşenlerinden her biri, komisyonu kendi tuttuğu yerden tartıştırmaya çalışıyor. DEM Parti’den yapılan açıklamalarda, CHP’nin de komisyona dâhil olması isteniyor.

AKP ve MHP ise komisyonu “Terörsüz Türkiye” üzerinden tarifliyor. Demokratik adımların atılmayışı, CHP ve DEM Parti tabanından ise tepki çekiyor.

CHP, komisyon şartını “nitelikli çoğunluk ve eşit temsil” olarak açıklarken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni süreçte kullanılan isme karşı olduklarını söyledi.

Koçyiğit, “Terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını” dedi.

Koçyiğit, komisyona dair demokratikleşme taleplerinde CHP ile aynı bakış açılarının olduğunu söyledi. Koçyiğit, son olarak şöyle konuştu:

“Meclis Başkanı ile yapılan son toplantıda hem biz hem de CHP hem de genel olarak muhalefet; komisyonun teknik bir komisyon seviyesine indirgenmemesini, sadece silah bırakma meselesine özgülenen bir komisyon olmaması gerektiğini söyledi. Bu ülkede Kürt sorununun kök nedenleri var. Bu kök nedenler konuşulmadan, Türkiye demokratikleşmeden en nihayetinde Kürt sorunu da çözülemez. Onun için mutlaka bu komisyonun demokratikleşme ve barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP de ifade etti. O anlamıyla genel demokrasi konusunda muhalefet, mutabakat ve ortak bir yaklaşım benimsiyor.”