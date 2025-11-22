Komisyon Öcalan ile görüşecek: Masada hangi başlıklar var?

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla kurulan Süreç Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Cezaevi'nde yapacağı görüşmede konuşulacak gündem maddeleri konuşulmaya başlandı.

MA'da yer alan kulis habere göre, salı ya da çarşamba günü yapılması beklenen İmralı ziyareti için siyasi partiler, heyette yer alacak üyelerini bugün bildirecek.

DEM Parti, İmralı’ya göndereceği komisyon üyesini Gülistan Kılıç Koçyiğit olarak belirlerken, MHP adına Feti Yıldız’ın AKP adına ise Hüseyin Yayman’ın adı netleşti. Yeni Yol grubunun ise heyete üye vermeyi kararlaştırması durumunda Mehmet Emin Ekmen’in gitmesi bekleniyor.

TUTANAKLAR KAPALI TUTULACAK

Öcalan'ın birkaç temel başlık ekseninde aktarma yapacağı ziyarette tutanaklar diğer tüm kritik toplantılarda olduğu gibi 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

Abdullah Öcalan bir çok başlık üzerinde durarak komisyona bir aktarım gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu başlıklardan ilkinin, "silahlı mücadeleye iten koşullar" ve PKK'nin kuruluşundan bu yana yaşananlar olacağı iddia edildi.

BARIŞ GİRİŞİMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bir diğer başlığın ise 90'lardan bu yana çözüm süreci denemeleri ve bu girişimlerin olacağı öne sürüldü.

PKK'nin 20 Mart 1993 tarihinde ilan ettiği ilk tek taraflı ateşkes, 15 Nisan 1993’te ateşkesin iki ay daha uzatılması ve 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü, 2005 yılından itibaren çözüm arayışları ve 2013 'Çözüm Süreci' gibi konular bu başlık altında komisyona aktarılacak.

BAHÇELİ'NİN 1 EKİM ÇIKIŞI

Abdullah Öcalan'ın 1 Ekim 2024’te başlatılan sürece değinmesi, başlatılan bu sürecin nedeni ve bu süreçle neyin hedeflendiğini "Barış ve Demokratik Toplum İnşası" temelinde açıklayacağı iddia edildi.

Görüşmede, ayrıca süreçle ilgili kullanılan dilin önemine dikkat çekileceği, PKK üyelerinin geri dönmesi ile Kürtler için "eşit, özgür ve demokratik koşullar" için yasaların yapılması konusunun konuşulacağı iddia edildi.

NİHAİ RAPOR 28 KASIM'DA

Komisyon üyeleri Abdullah Öcalan’ın aktarımlarını dinledikten sonra soru-cevap kısmına geçerek sorularını yöneltecek. Böylelikle tüm dinlemeleri tamamlayan komisyonun nihai raporun hazırlanması için teklif ve görüşleri de 28 Kasım Cuma akşamına kadar Meclis Başkanlığı'na bildirilecek.