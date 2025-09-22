‘Komisyon Öcalan ile görüşsün’ önerisi

Haber Merkezi

DEM Parti, Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu, Diyarbakır’da dil kurumlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, sürece ilişkin mesajlar verdi.

Beştaş, “Yıllardır savaş verilmiş, binlerce insan bu uğurda yaşamını yitirdi. Kürt sorunu sadece Kürtlerin, Türkiye’nin sorunu değil. Sayın Öcalan ile önümüzdeki günlerde komisyondan oluşan bir heyetin görüşebileceğini düşünüyoruz. Sayın Öcalan ile görüşülmemesi sürecin ruhuna, anlayışına, sürecin yürüyüş tarzına uymaz. Çok sayıda dünya deneyimine baktık, akademisyen dinledik herkes tarafından Sayın Öcalan’ın dinlenmesi gerektiği noktasında ortak bir görüş var” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da X hesabından yayımladığı Pazar Yazısı’nda eşiğin aşılması için PKK’nin silah bırakmasının “pratik olarak da teyit edilmesi” gerektiğini öne sürdü.

Uçum, komisyondan bir heyetin Öcalan’la görüşmesine dair de “faydalı olacağı öngörülebilir” ifadesini kullandı. “Terörsüz Türkiye’ye geçiş ve demokrasiyi ilerletmek açısından komisyonun rolü” başlıklı yazısında Uçum komisyon çalışmalarına ilişkin üç temel başlık sıraladı:

“Dinleme faaliyeti yapmak”, “Geçiş süreci hukukuna ilişkin bir hukuk politikası önermek”, “Demokrasiyi ilerletmeye ilişkin bir perspektif oluşturmak.” Komisyonun ilk aşamada "dinleme faaliyeti"ne yoğunlaştığını belirten Uçum, “Bu noktada ‘Komisyon adına küçük bir heyetin İmralı’da dinleme yapma önerisi’ Meclis Başkanlığının ve Komisyonun takdirindedir. Böyle bir dinlemenin de faydalı olacağı öngörülebilir” ifadesini kullandı.