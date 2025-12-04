Komisyon Öcalan ziyaretini anlatacak

Haber Merkezi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 19’uncu toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyareti ardından ilk kez yapılacak toplantıda, Öcalan ziyareti konusunda komisyon üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

21 Kasım'daki komisyon toplantısında alınan kararla 24 Kasım'da AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmişti. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretindeki silahlı görüntülere yönelik "rezalet" açıklamasına Barzani'nin ofisinden yanıt geldi. Açıklamada güvenlik önlemlerinin protokole uygun olduğu savunulurken Bahçeli için, "Allah’ın hidayet verdiğini sanıyorduk, ancak o hâlâ eski Bozkurt" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı ise Barzani'nin ofisinden Bahçeli hakkında yapılan açıklamayla ilgili izahat istendiğini duyurdu. Şırnak'taki görüntülere ilişkinse İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamasını "içerik ve üslup bakımından kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.