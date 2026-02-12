Komisyon raporu yetersiz

TBMM’de kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun Şubat 2026’da tamamladığı rapor özellikle özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde artan kapasite baskısı, personel yetersizliği ve denetim eksikliklerine dikkat çekti. Muhalefet partileri, siyasi ve idari sorumluluğun ortaya konmadığını, yapısal sorunları bütünlüklü biçimde analiz etmediğini savunarak şerh düştü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de yaptığı açıklamada ‘‘Sorunun kaynağı ve somut tespitler yok’’ diyerek rapora tepki gösterdi.

KIRILGAN GRUPLAR

Ekim 2024’te kurulan ve 22 milletvekilinden oluşan komisyon, yenidoğanlar başta olmak üzere çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerini mercek altına aldı. Raporda, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde neonatolog ve sertifikalı hemşire eksikliğinin ciddi risk yarattığı, bazı merkezlerde hemşire başına düşen bebek sayısının bilimsel standartların çok üzerine çıktığı belirtildi. Özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki payı artarken, aynı oranda denetim ve insan kaynağı planlaması yapılmadığı vurgulandı. Raporda, kendini ifade edemeyen yenidoğanlar, çocuklar, ağır engelliler ve yaşlıların “kırılgan hasta grupları” olarak suistimale daha açık olduğuna dikkat çekildi. Bu gruplara sunulan hizmetlerde tıbbi ve idari süreçlerin daha sıkı ve şeffaf denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Ancak denetimlerin risk temelli ve düzenli yapılmadığı, yaptırımların ise caydırıcılık açısından yetersiz kaldığı ifade edildi. CHP’li milletvekilleri Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba imzasıyla sunulan muhalefet şerhinde, “Bu bebek ölümleri neden yaşandı?” sorusuna açık yanıt verilmediğine dikkat çekildi. Şerhte, ihmallerin somutlaştırılmadığı ifade edildi. DEM Parti milletvekilleri Ceylan Akça Cupolo ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da raporun siyasi sorumluluk ve bağımsız denetim mekanizmaları açısından eksik kaldığını vurguladı. İYİ Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri de raporun yapısal sorunları ortaya koymakta yetersiz olduğunu savunarak şerh düştü.

SOMUT TESPİTLER YER ALMADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu, raporda somut tespitlere yer verilmediğini açıkladı. TTB Hukuk Bürosu, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen sorunun kaynağının net biçimde ortaya konmadığını belirtti. TTB, ‘‘Sorunun kaynağının belirlenmemesi, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenleri tespit etmek üzere kurulan komisyonun görevini yerine getirmesine engel olmuştur’’ değerlendirmesini yaptı.