Komisyon raporunda “umut hakkı” denmeyecek, düzenleme yapılacak

TBMM’de oluşturulan çözüm süreci komisyonunun hazırladığı rapor taslağına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, taslak metinde PKK lideri Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” tanınmasına yönelik herhangi bir düzenleme ifadesi yer almadı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklardan biri olan “umut hakkı”, raporda doğrudan yer almadı.

SİLAH BIRAKMAYA YÖNELİK HUKUKİ ZEMİN

Habere göre taslakta, örgütün tamamen silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemelerin hazırlanması gerektiği vurgulanıyor. Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statüsünün tanımlanması, eve dönüşlerin desteklenmesi ve “topluma kazandırma” başlıkları altında bütünleşme adımlarının atılmasına yönelik öneriler bulunuyor.

Ayrıca silahsızlanma sürecinin devlet tarafından “tespit ve teyit edilmesi” gerektiği yönünde bir çerçeve çiziliyor.

DEMOKRATİKLEŞME BAŞLIKLARI: AİHM, AYM, KAYYIM

Metinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasına vurgu yapıldığı belirtiliyor. Demokratikleşme kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerde revizyon ihtiyacının altı çiziliyor.

Kayyum uygulamalarına ilişkin hukuki boşlukların giderilmesi ve bu alanda düzenleme yapılması da taslakta yer alan başlıklar arasında.

CMK, TCK VE TMK’DA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Milliyet'in haberine göre ise taslakta, silah bırakma ve eve dönüş süreçlerinin hukuki altyapısının oluşturulabilmesi için Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve infaz mevzuatında değişiklik ihtiyacına işaret ediliyor.

Cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi uygulamada sorunlu görülen alanların da idari adımlarla düzenlenmesi tavsiye ediliyor. “Keyfiyete yol açan” boşlukların hukuk devleti ilkesi çerçevesinde giderilmesi hedefleniyor.

“GENEL ÇERÇEVE” NİTELİĞİNDE, "ŞERH DÜŞÜLMEYECEK"

Rapor taslağının, dağdaki örgüt üyelerinin dönüşü ya da “kademeli tahliye” gibi ayrıntılı yasa maddelerine girmediği, daha çok sürecin amacını ve hukuki gerekçesini ortaya koyan bir genel çerçeve sunduğu ifade ediliyor.

Raporda partiler arasında tam uzlaşmanın sağlanmadığı ayrışmalı başlıklara yer verilmeyeceği ve rapora muhalefet şerhi düşülmeyeceği de aktarılan bilgiler arasında.