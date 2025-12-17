Komisyon toplantısı: Numan Kurtulmuş, grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi

TBMM Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda yer alan partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile görüştü.

Görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ortaklaşacağımız rapor ile ilgili konuştuk. Pazartesi günü bir araya geleceğiz" dedi.

Yıldız, "Önümüzdeki haftalar içerisinde de inşallah müşterek raporu hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da bir çerçeve metin olarak Meclis’e göndereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.