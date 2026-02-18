Komisyon toplantısı öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan süreç mesajı

PKK'nin kendini feshetmesini öngören süreçte atılacak yasal adımları tartışmak için TBMM'de kurulan komisyon, ortak rapor yazımını tamamladı.

Bugün saat 11.00'de bir araya gelecek rapor yazım heyetinin, ortaya çıkan taslak metni onaylaması bekleniyor.

Toplantıya yaklaşık 1 saat kala komisyonda MHP'yi temsil eden partinin genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taslak metnin komisyon üyelerine sunulacağını açıklayan Yıldız, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; Meclis'in temsil gücünü, siyasetin çözüm üretme kapasitesini ve milli iradenin denetim imkanlarını aynı zeminde buluşturan bir örneklik ortaya koymuştur" dedi.

"TOPLUMSAL RIZA" VURGUSU

Toplumsal rızanın büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, bundan sonraki süreç hakkında ise şu ifadeleri kullandı: