Komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakıldı: 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya kapısına yakın bir noktada Toros marka olduğu belirtilen beyaz renki bir araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı.

Olaya ilişkin ilk belirlemelere göre araç sahibi gözaltına alındı.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün (19 Ağustos Salı) ddördüncü toplantısını yapacak.

Toplantıda Diyarbakır Anneleri de dinlenecek.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada araç yangınını gerçekleştiren M.E.F'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Açıkalamada şu ifadeler kullanıldı:

"19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."