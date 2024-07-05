Komisyon toplantısına katılmayan Tekin'e tepki: "Eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir"

CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na katılmamasını eleştirdi. CHP'li Halıcı, "Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir" dedi.

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon üyesi CHP'li milletvekilleri ise teklifin görüşüldüğü komisyon toplantısına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılmamasını eleştirdi.

Komisyon üyesi CHP Isparta Hikmet Yalım Halıcı, norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atanmaları gerektiğini belirterek, "Mesela, şu anda bulunduğumuz Ankara’yı ele alırsak Kızılcahamam ilçesinde çalışan bir öğretmenin Haymana ilçesine atamasının yapılması durumunda ciddi mağduriyetler yaşanacaktır. Kızılcahamam’la, Haymana arası 150 kilometre. Düşünmenizi rica ediyorum. Bir öğretmen her sabah en az 2 saatlik yol gidecek. Bu mağduriyeti yaşayan bir eğitimciden ne kadar verimli çalışması beklenebilir" diye sordu.

YALICI: "BAKAN TEKİN, TEKLİFİN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYOR GELMİYOR"

Yalıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de eleştirdiğini ifade ederek, "Burada eğitim ordusu öğretmenlerle ilgili teklifi görüşüyoruz ancak kendisi çok meşgul anlaşılan. Bir eğitim bakanının, öğretmenlerden ve eğitimden daha önemli hangi meşguliyetleri olabilir? Meclis’e de öğretmenlere saygısızlıktır. Atanmışlar karşısında milletin seçtiklerine ve gazi Meclis’e edilmiş bir hakarettir. Burada bulunan tüm milletvekillerimize ve komisyon başkanına da saygısızlıktır. Bakan Tekin, ya bu teklifin yanlış olduğunu biliyor ve bu yüzden gelmiyor. Ya da teklifi bilmiyor çünkü ondan da habersiz hazırlanmış o yüzden gelmiyor" dedi.

ÖZÇAĞDAŞ: "BAKAN KANUN GEÇMİŞ GİBİ BUGÜNE KADAR 29 TWEET ATTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Sayın bakan bugüne kadar 29 tane tweet attı. Geçmeyen kanuna geçmiş gibi tweet, belki burada tartışacağız belki burada sizi ikna edeceğiz ya da belki bir madde çıkaracağız. Bu kadar gayri ciddi insanları bakan yapmamalısınız. 1 milyon 154 bin öğretmenin kaderini etkileyecek olan bu kanunu şurada 5 dakika dinleyeyim demiyor, tweet atıyor" dedi.

AKP'li milletvekilleri bu sırada "Özçağdaş'a canlı yayın yapıyorsunuz diyerek eleştirdi. Özçağdaş ‘Tabi yapacağız kamuoyu burada ne konuşuyor bilmeli. Bakan Meclis iradesini yok sayıyor, olmuş bitmiş gibi davranıyor" dedi.

AKAY: "MÜLAKATLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA KURS AÇILMIŞ"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Atatürk ilke ve inkilapları yapılan düzenlemelerle Milli Eğitim’den adeta ayıklanıyor. Bakanlığın bütçesinden milyarlarca lira ne olduğu belli olmayan dernek ve vakıflara aktarılıyor, milletin vekillerine de bunun hesabı verilemiyor. İktidar ‘mülakatı kaldıracağız’ sözünü tutmadığı gibi mülakat konusunda yeni bir sektör yarattı. Mülakatla ilgili çok sayıda kurs açılmış. Bu kurslarda da öğretmen adaylarına mülakat dersi veriliyor. Bunun önüne geçilmezse oldukça olumsuz sonuçlar doğuracak" dedi.