Komisyon üyeleri bile ilgisiz kadrodan

Bolu’da ihmaller zinciriyle en az 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasından sonra iktidar dikkati çeken bir adım attı.

İstanbul Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, kentteki kamu kurumlarına bir yazı gönderdi. Vali Yardımcısı Mehmet Sülün’ün imzasının yer aldığı yazıda, “Ülkemizi ve ilimizi ziyaret eden turist sayısında yıldan yıla önemli artışlar kaydedilmektedir. Bu artışın sürdürülebilmesi ve turizm sektöründeki hedeflerimize ulaşabilmemiz için mevzuatın gerektirdiği tüm tedbirlerin alınması can ve mal kaybının önlenmesi, verilen hizmetin ve yaşam kalitesinin arttırılması için ilimizde bulunan, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait tesisler (konaklama tesisleri) programlı olarak denetlemeye tabi tutulacaktır” denildi.

KAYMAKAMLAR KURDU

Gönderilen yazıda bu denetimlerin şöyle yapılacağı ifade edildi:

“Her ilçede kaymakamlarımız koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ve ilgili kurum ve kişilerin görev aldığı denetim komisyonları oluşturulacaktır. İlçe kaymakamları, komisyonlarda ilgisine göre Kolluk, belediye, sağlık, tarım, itfaiye, AFAD, ticaret, çevre şehircilikten temsilcilerle ilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan alanlarda diğer kam kurumlarından ve meslek kuruluşlarından denetim komisyonu kurulacağı belirtilmiştir.

İlçe kaymakamlıklarımız denetim komisyonlarını kurulmuş olup, yapılan denetimlerde konaklama tesislerinde denetlenecek yer ve konularda uygulamada birlik olması ve yanlış anlamalara meydan vermemek için denetimlerde kullanılacak denetim formlarının standart hale getirilmesi düşünülmektedir.”

İstanbul Valiliği’nin yazısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul ilçe kaymakamlıklarına gönderildi.

AFAD ÇALIŞANINDAN İTİRAZ

Komisyonlarda görevlendirilen AFAD personeli ise karara itiraz etti. BirGün’e konuşan AFAD çalışanları, “Komisyonlara ne sivil savunma uzmanları ne de kadrolu denetim uzmanları görevlendirildi. Bunun yerine ilgisiz kadrodakiler görevlendirildi” dedi.