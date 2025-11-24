"Komisyon üyeleri İmralı'ya gitti" iddiası

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından görevlendirilen İmralı Heyeti, iddiaya göre bugün adaya gitti.

Heyet, PKK Lideri Abdulah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na helikopterle ulaştı. Heyette AKP'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.

Görüşmede Öcalan, PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri ve çözüm önerileri ile yasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aktardı.

Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor.

Meclis Başkanlığı'nın ziyaretle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.

YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

İmralı Heyeti üyesi MHP'li Feti Yıldız, bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Bizleri hayra anahtar,şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.

TUTANAKLAR 10 YIL SAKLI TUTULACAK

İmralı Heyeti-Abdullah Öcalan görüşmesinin tamamı tutanak altına alınacak; bu tutanaklar hem Meclis hem de Komisyon Başkanı olan Numan Kurtulmuş’a sunulacak.

Kurtulmuş da tutanakları 51 milletvekilinden oluşan Komisyon'a getirecek. Komisyon'un toplantı gündemine getirilecek olan tutanakların, Komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

KOMİSYON'DA KABUL EDİLMİŞTİ

Komisyon uzun bir süre İmralı’ya gidilip gidilmeme tartışmasını 18. toplantısında sonlandırmıştı ve 21 Kasım’da yapılan oylamada oy çokluğu ile Komisyon'un Abdullah Öcalan ile görüşmesi yönünde karar çıkmıştı. Yapılan oylamada, DEM Parti, AKP, MHP, EMEP ve TİP komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesine “evet” oyu verdi.

CHP, İmralı’ya gidecek heyete üye vermezken, toplantıyı terk ederek oylamaya katılmadı. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gidecek heyete üye vermemişti.