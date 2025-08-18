Komisyon üzerine bazı düşünceler

Prof. Dr. Ahmet ÖZER - Esenyurt Belediye Başkanı

Komisyon ve Misyon

Mecliste kurulan komisyonla birlikte tartışmalar, eleştiriler başladı. Kaygılar daha üst perdeden dillendirilmeye başlandı. Süreci zehirleyerek sabote etmek isteyenlerin dışındaki tartışma ve eleştiriler olumlu. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerle süreç hem zenginleşecek hem de ilerleyecektir.

Komisyona (İyi parti dışındaki) bütün partiler üye vermeyi kabul etti. Bu çoğulculuk ve sürecin başarıya ulaşması için iyi bir başlangıç ama her şey demek değil. Zira iş asıl şimdi başlıyor. Komisyon çalışma usul ve esaslarını belirledi, ikinci toplantıda MİT müsteşarını, MSB ve İç İşleri Bakanlarını dinledi, üçüncü toplantıda ise şehit ailelerini dinlemeye karar verdi. İşin gelişim stratejisi açısından iyi bir sıralama, ancak bu noktada “Barış Anneleri” de unutulmamalı. Bilinmeli ki süreç ancak dengeli yürütülürse başarıya ulaşabilir.

Acılar yakıcı olduğu kadar olduğu kadar birleştirici de olabilir, çünkü gözyaşlarının rengi aynıdır. O yüzden bu acıları ruhunun derininde yaşamış şehit anneleri de barış anneleri de dinlenmeli, hatta buluşmaları sağlanmalı ve karşılıklı empati ile barışın kökleri buradan aranmalıdır.

DEMOKRATİKLEŞME OLMADAN OLMAZ!

Komisyon her şeyden önce Türkiye’nin demokratikleşmesini hedeflemeli. Elbette yasa yapmayacak ama yasal önlemleri (meclise) önerebilecek. Çalışmalarının halkta karşılık bulması ve yapabilme iradesinin yüksek olması açısından, bir iyi niyet göstergesi olarak tutuksuz yargılamayı ve kayyım meselesini ele alarak işe başlayabilir. Bir tarafta barış deyip öte taraftan halk iradesinin gaspı devam ederse, istisna olması gereken tutuklama cezalandırmaya dönüşürse kimse yapılanlara inanmaz.

Komisyonun en önemli konusu ise Kürt Sorununun demokratik çözümünü “Çanakkale Ruhu” ile ele alıp çözmek olmalı. Sürecin ilk adımı olan silahların tamamen bırakılması için gerekli yasal alt yapının kısa sürede tamamlanması için gereken adımlar gecikilmeden atılmalıdır.

Ayrıca alt komisyonlar, uzmanlık alanlarına göre çalışma gurupları da kurulabilir. Bu çerçevede geçmişin yaralarını sarmak ve gelecek için bir “vizyon” ortaya koymak için Hakikatleri Araştırma Komisyonu/Birimi gerekecektir. Hakikatlerle yüzleşerek iyileşeceğiz, karşılıklı hoşgörünün gelişmesi ile yol alacağız ve kucaklaşmanın sağlanması ile barışı inşa edeceğiz. Onun için alttan alta kaynayan hiçbir şey geride bırakılmamalıdır. İlaveten “Rehabilitasyon ve Toplumsal Entegrasyon” birimi de oluşturulmalı.

Bu saatten sonra toplumun gözü kulağı komisyonda olacak, komisyon da kendisine atfedilen öneme haiz bir ciddiyet, nitelik ve hızda çalışmalıdır.

SİLAHLARIN BIRAKILMASI MESELESİ

Komisyonun en önemli görevi ve işlevi silah bırakmayı izlemek, hukuki alt yapı için gerekli önerileri yapmak ve toplumsal entegrasyonun sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Zira barış sürecinin en önemli noktası olan silah bırakmanın başarılı olabilmesi için atılması gereken adımlar vardır.

Bunlar;

• Silahların bırakılması

• Hukuki düzenleme

• Eve dönüş

• Hakikatlerin Araştırılması

• Sosyo psikolojik rehabilitasyonu ve

• Eve dönenlerin toplumsal, siyasal, kültürel ve sosyal entegrasyonunun sağlanması.

İlk ikisi daha kısa sürede gerçekleşebilecek adımlardır. Nitekim 11 Temmuz’da sembolik olarak yakılan silahlardan çıkan alevler, 40 yıldır süren çatışmaları sonlandırma umudunu yeşerten alevlerdi. Bu süreç devam etmeli.

İşin uzaması her türlü riske açık olduğundan tehlikelidir. Her an beklenmedik bir şey olabilir. Sinirler sağlam olmalı, provokasyonlara gelinmemelidir. İşin püf noktası burasıdır.

EVE DÖNÜŞ İÇİN HUKUKİ ALTYAPI GEREKLİ

Burada komisyon çalışmaları ve öneriler büyük bir işleve sahip olacaktır. Bu iş iyi organize edilerek sonuçlandırılırsa eve dönüşler hızlanacaktır.

Ancak hem bunun için hem eve dönüşler için yasal alt yapıların hızlı bir biçimde tamamlanmalı ve gerekli yasalar Ekimde Meclis başlayınca hemen çıkartılmalıdır.

Bu noktada üstünde durulan hususlardan biri de lider kadrolarının ne olacağı sorusudur. Lider kadroların üçüncü ülkelere gideceği baştan beri konuşulan ve üzerinden anlaşılan bir husus. Durumu uygun olanlardan gelmek isteyenler olursa onlar için nasıl bir süreç işleyeceği konusunda hazırlıklı olmak ve toplumu da buna hazırlamak gerekir.

TOPLUMSAL ENTEGRASYON VE REHABİLİTASYON KONUSU

Eve dönenlerin siyasal sosyal kültürel açıdan topluma entegrasyonların sağlanabilmesi için demokratik bir ortam ve hukuki düzenlemeler gereklidir. O nedenle de bu sürece benzer dünya örneklerinde olduğu gibi ‘demokratik ve toplumsal entegrasyon’ sağlandığı takdirde bu artık toplam enerjinin ülke refahına ve gönencine derz edilmesi demek olacaktır.

Toplumsal entegrasyon, ülkeye gelenlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata hukuki ve demokratik yollarla dahil edilmesidir.

Bu da artık asimilasyon süreci sona ermiş demektir. Asimilasyon AXB=A iken, entegrasyon AXB=C demektir. Yani yeni bir durum yeni bir tablo ile karşı karşıyayız.

Topyekun onurlu ve kalıcı bir barış için gerçeklerle yüzleşilmeli. Sürecin başarılı olabilmesi için eve dönenlerden isteyenlere sosyo-psikolojik destek de sağlanmalıdır.

Eve dönüşte de gelenlerin dışlanmamaları, ötekileştirilmeleri gerekir. Böyle bir durum ayrı bir soruna yol açabilir. Bu durumda “geri dönüşler” olabileceği gibi “toplumsal reaksiyonlar” da ortaya çıkabilir. O nedenle dönüş süreci de barış sürecinin ruhuna uygun bir biçimde empati yapılarak karşılanmalıdır.

TOPLUMSAL DESTEK SAĞLANMALI

Bunun için sürece destek veren siyasi partilerin tabanlarına durumu bütün açıklığıyla anlatması ve ikna etmesi önemlidir.

Bu süreçlerin başarılı olabilmesi; her şeyden önce her iki tarafın karşılıklı iyi niyetine, karşılıklı empati yapmasına, karşılıklı barış dili kullanmasına, siyasal ve toplumsal desteğe bağlıdır.

Bugün toplumun üçte birini temsil eden ana muhalefet partisinin 17 Belediye Başkanı tutuklu. DEM’in çok sayıda seçilmişi tutuklu. Bu toplumsal barışa darbe vuran bir durumdur. Bir taraftan barış yapıp öte taraftan 17’si CHP’li 27 belediye başkanı ve onlara oy vermiş 17.363.049 seçmenin iradesini (ki toplam seçmenin %28,26’sı demek) içeride tutamazsınız.

Eğer niyet gerçekten toplumsal barış tesis etmekse bu yanlıştan derhal vazgeçmeli, seçilmişler tutuksuz yargılanmalı, yerine kayyım atanan belediye başkanları görevlerine iade edilmelidir. Aksi taktirde barış olmuş gibi görünse de bu barış kalıcı bir barışa dönüşemez, bu da Türkiye’nin bir asırdan sonra yakalamış olduğu fırsatı heba etmesi olur.

Bu fırsat asla heba edilmemelidir.

SONUÇ

Silah bırakma meselesi hem Türkiye hem de bölge barışı için yeni bir kapı aralamıştır. Bölgesel gelişmeler, Türkiye için tehlikeler içerdiği gibi Kürtlerle stratejik ortaklıkla bunu fırsata çevirmek ve ikinci yüzyılda Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak bölgenin en saygın demokrasilerinden biri olmak da mümkün.

Bunun için enerjimizi birbirimizi tüketmeye değil, yeni yüzyılda eşit temelde demokrasi ve barış içinde bir arada yaşamayı ihya etmeye derz etmeliyiz.