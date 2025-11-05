Komisyon yarın toplanıyor: Gündemde İmralı'ya ziyaret var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının yasama yılının açılışında DEM Partili vekiller ile tokalaşması ve ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç devam ediyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım Perşembe (yarın) günü gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 11.00'de toplanacak.

MA'da yer alan habere göre, komisyon süreçte ne tür çalışmalar yapacağına dair görüş tartışma gerçekleştirecek. Yarınki toplantıda İmralı Cezaevi'ne giderek Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme gündeminin tartışılacağı da aktarıldı.

Komisyon üyelerinin çoğunluğunun ziyaret etmesi yönünde oy kullanması halinde ziyaret planlanacak.

ART ARDA SÜREÇ MESAJLARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün (4 Kasım) gerçekleştirdiği grup toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesi için çağrı yaparak, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, açıklamalarının arkasında durmuştur. Nitekim 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının hitamındaki gelişmelere dikkatle bakılırsa ne demek istediğim gayet berrak şekilde idrak edilecektir" mesajını vermişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında, şunları söyledi:

"Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili sayın Mithat Sancar'ı Külliyemizde kabul ederek çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle yerine getirilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos'tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum."

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Komisyonda, AKP’den Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan;

CHP’den Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun;

DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek;

MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut;

Yeni Yol’dan İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici;

Yeniden Refah Partisi’nden İstanbul Milletvekili Doğan Bekin; HÜDA PAR’dan İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu;

Türkiye İşçi Partisi’nden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık; Emek Partisi’nden İstanbul Milletvekili İskender Bayhan;

Demokratik Sol Parti’den İstanbul Milletvekili Mehmet Önder Aksakal ve Demokrat Parti’den İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş yer alıyor.