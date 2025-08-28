Komisyona çağrılan Bülent Arınç: Umut hakkı mutlaka uygulanmalı

TBMM'de PKK'nin silahsızlanma sürecine ilişkin adımların atılması için kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün yedinci kez bir araya geldi.

Komisyonun bugünkü toplantısına TBMM eski başkanları çağırıldı. Toplantıya, TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

Dikkat çeken konuşmalardan birini Bülent Arınç yaptı. Arınç, PKK lideri Abdullah Öcalan için gündeme getirilen 'umut hakkının' uygulanması gerektiğini söyledi.

"GEMİNİN KARAYA VURDUĞU NOKTA"

Arınç, belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutuklandığını hatırlatarak Kürtlerin esas olarak eşit vatandaş olmak istediklerini belirtti. Kuru hamasetle yola çıkılamayacağını kaydeden Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz nokta denizin bittiği, geminin karaya vurduğu bir noktadır. Eli yukarıdan tutarak başlatan Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanının kararlılığı iradesi ve komisyonun çalışmaları işin yürütücüsü olacaktı. En çok DEM’den çekiniyorduk, DEM öncü oldu, takdir ediyorum.”

DEP eski milletvekili Orhan Doğan, Selim Sadak, Hatip Dicle ve Leyla Zana ile yıllar önce birlikte siyaset yaptıklarını belirten Arınç, yurt dışına gitmek zorunda kalan Selim Sadak’ın hasta olduğunu öğrendiğini söyledi ve Sadak ile yurt dışındaki siyasetçilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini kaydetti.

"UMUT HAKKI MUTLAKA UYGULANMALI"

Arınç’ın konuşmasına dile getirdiği talepler dikkati çekti. AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini kaydeden Arınç, aralarında umut hakkının da olduğu diğer taleplerini ise tutanaklara şöyle geçirdi:

Umut hakkı mutlaka uygulanmalıdır.

Genel bir affa zaruri ihtiyaç olarak bakıyorum.

KHK ile ihraç edilenler, görevlerine iade edilmelidir.

GÜNDEME BAHÇELİ GETİRMİŞTİ

Umut hakkı, siyasetin gündemine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmayla girmişti. Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında PKK'yi lağvettiğini söylemesini teklif etmiş ve karşılığında 'umut hakkından' faydalanabileceğini söylemişti:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın."