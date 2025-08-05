Komisyona isim önerisi: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan komisyon için Meclis Başkanlığı, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” ismini önerdi.

Toplantı yeter sayısı için salt çoğunluk aranmasını öneren Meclis Başkanlığı, kararların ise beşte üç oy ile alınmasını talep etti. Çoğunluk hesabının yalnızca toplantıya katılan üyelerin sayısı üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Komisyon görüşmelerine yönelik tutanakların kamuoyuna açılması yetkisinin Komisyon Başkanı’nda olması gerektiği de Meclis Başkanlığı’nın önerileri arasında yer aldı. Komisyon Başkanı’nın, “Gerekli görülmesi halinde” tutanak tutulmaması yönünde karar yetkisi de olacağı belirtildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ 31 ARALIK

Toplantıların belirli bir kısmının ya da tamamının basın tarafından takip edilebilmesinin de yine Komisyon Başkanı kararına bağlanması önerildi. Öte yandan komisyonun çalışma süresi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Belirlenen sürenin, toplantıya katılanların beşte üçünün oyu ile iki ay uzatılabileceği kaydedildi. Ayrıca, Komisyon Başkanı ya da üyelerine, “Komisyonun çalışmalarını sonlandırma” yetkisi de verildi.

Öneriler üzerine konuşmaların devam ettiği, henüz hiçbir öneri üzerinde uzlaşılmadığı öğrenildi.