Komisyona Öcalan talebi

Haber Merkezi

Meclis’teki komisyon çalışmaları devam ederken sürece dair belirsizlikler sürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) TBMM’de süreç için kurulan komisyon üyeleri, dün komisyon toplantısındaki konuşmalara dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Elbette bakış açılarının ve önerilerinin arasındaki farkların bilincindeyiz. Ancak dinlediğimiz kişi ve kurumların sürece dair desteklerinin, siyaset kurumuna tarihsel ödevler yüklediğinin de farkındayız. Acılar arasında hiyerarşi kuran, acıları birbiriyle yarıştıran anlayışlar karşısında politikanın, toplumsal sorunların çözümüne dair rolünü bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatmak istiyoruz.

İki gün boyunca dinlediğimiz tüm sunumlar bize bir kez daha geçmişin yükünün ağırlığını hatırlattı. Bu yükün ağırlığını hissediyoruz ve bu yükü bizden sonraki nesillerin üstüne bırakmamak için elimizden gelen tüm çabayı, komisyon faaliyetleri boyunca gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz.

Bu çerçevede, komisyon çalışmalarını dışarıdan yalan ve provokasyonlarla sabote etme, toplumda gelişmekte olan meşruiyeti baltalama, barış ve Kürt sorununun demokratik çözümü yönünde atılacak adımları engelleme amaçlı tüm girişimlerin karşısındaki kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise "Komisyonda Kürtçe konuşulmak isteniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Türkçe devam edin’ şeklinde bir uyarıda bulunuyor. TBMM’nin kurallarını hatırlatıyor. Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar, bu da kabul edilmiyor. Bu komisyon buna karşı bir sorumluluk hissetmeli. Komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen bir anneye çevirmen düşürmek ya da konuşmasına alan açmak komisyonun işi. Toplumun böyle bir beklentisi var" dedi.

PKK üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, ise sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan ile yaklaşık bir aydır görüşme yapılmadığını belirten Kalkan, Meclis’teki çalışmaların sonuç vermesinin tek şartının Öcalan’ın "fiziki özgürlüğü" olduğunu söyledi. Kalkan, "Öcalan ve heyeti, rehin tutulduğu İmralı’da değil, Meclis’e getirilerek dinlenmelidir" çağrısında bulundu.