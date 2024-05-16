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Komisyoncular çiftçiyi isyan ettirdi: Bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü

Antalya'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe döktü. Çiftçi, komisyoncuların ürünün fiyatını düşürmek için bahaneler uydurduğunu ileri sürdü.

Güncel
  • 16.05.2024 18:10
  • Giriş: 16.05.2024 18:10
  • Güncelleme: 16.05.2024 18:14
Kaynak: DHA
Komisyoncular çiftçiyi isyan ettirdi: Bir kamyonet patlıcanı çöpe döktü
DHA

Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye." 

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